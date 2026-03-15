Плачут, скупают пейджеры и ищут Полярную звезду

Вот уже скоро неделя как страна в панике: в Москве перебои с мобильным интернетом. Ну чтобы вы понимали — Wi-Fi в квартирах, офисах, кафе, спортклубах и метро функционирует исправно, а различные G и LTE сбоят. В новостных лентах это выглядит как предвестие апокалипсиса. Об отключениях мобильного интернета в столице пишут все, начиная от официальных крупнейших новостных агентств и заканчивая последним несчастным блогером с сотней подписчиков: ой, спасите, помогите, конец света наступил! Невозможно забрать товары из ПВЗ! В магазине отключились терминалы оплаты, навигатор не знает, куда ехать! В общем, «шеф, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!»

На этом истерическом фоне как грибы после дождя вылезают безумные новости. «Студенты «вышки» привозят работы на флешках!» — кричат одни. «Астрономы предложили москвичам ориентироваться по звездам, вот инструкция, как найти на небе Полярную звезду, она укажет на cевер!» — подхватывают другие. «Жители столицы массово скупают пейджеры и радиостанции!» — выступают третьи.

Под занавес выползает какой-то депутат с убийственно рационализаторским предложением установить по всему городу телефонные будки с доступом в интернет — ну а чего мелочиться-то? Это соревнование гениальных идей еще идет — хотя вроде бы говорят о том, что вот-вот великое переформатирование рунета завершится и заработают по крайней мере так называемые «белые списки».

В моем рейтинге предложений уже наметились лидеры — нет, не студенты с флешками, хотя непонятно, кто им мешает отправить работу из дома в зоне вайфая и таким же образом открыть в аудитории, но это ладно, хайп еще никто не отменял. Про астрономов и будки забавно, но не практично. Всех опережают, конечно, скупщики пейджеров. Новость запустил крупный розовый маркетплейс, и все ее радостно подхватили. Никто даже не задался вопросом: а как, собственно, будет работать этот антиквариат? Последняя пейджинговая компания в России была ликвидирована в 2023 году, с тех пор приборчики остались в пользовании только в фудкортах и больницах, то есть никаких текстов по ним передавать невозможно — только лампочкой мигать друг другу, да и то при подключении к какой-то локальной сети. Ну если конечно, выучить азбуку Морзе… Но и тогда крайне сомнительно.

Что мне особенно нравится в этой истории, так это как все всполошились. Ничего, что вся страна уже фактически прошла через эти отключения?

И продолжается это примерно пару лет? В каких-то регионах связь наладилась, а в каких-то народ до сих пор имеет интернет по принципу «здесь читаем — здесь не читаем». Как-то никого особенно не волновало отсутствие мобильного интернета в других городах, телефонные будки тоже никто не предлагал поставить, да и про звезды не рассказывал. А тут посмотрите-ка на москвичей — не могут они без сети добраться из дома до метро и потом до офиса еще 10 минут, такие нежные стали. И офлайн-карты они скупают, и портативные радиостанции, и MP3-плееры тоже. Привыкли жить как у Сергей Семеныча за пазухой, ей-богу. Вот теперь побудьте как все, хоть немного, почувствуйте себя частью целого, как говорится. Но это я так, легкий оттенок злорадства добавила по мотивам комментариев в соцсетях.

На самом деле это очень даже хорошо, что москвичи так громко страдают.

Москва не просто город — это все-таки столица нашей Родины и самый технологически развитый мегаполис не только России, но и мира. И если какой-нибудь райцентр, хоть и с трудом, кряхтя и матерясь, может снова спуститься до состояния «ношу наличку в кошельке», то для Москвы это просто максимально травмирующий откат в далекое «дособянинское» прошлое. И совершенно правы люди, которым это не нравится. И не потому, что мы не можем вернуться к условно дедовским методам — да, конечно, можно и по звездам ориентироваться, и письма бумажные писать, что там еще. Голубятни, говорят, еще не все разорили, гонцы опять же, глашатаи — не мне вам рассказывать, кто не застал доцифровую эпоху, тот видел все это в кино. Только в кино там все красиво и даже романтически, в реальной жизни не так, конечно, было. «И ничего, как-то выживали» — вот это вообще любимая фраза, которую напишет в обсуждении какой-нибудь мохнорыл, любитель ностальгических воспоминаний из серии: «как бабы в поле рожали» — хотя сам не то чтобы роды, но даже что такое поле себе смутно представляет.

Есть еще робкие голоса в пользу цифрового детокса. Но кого мы обманываем: больше всего времени мы тратим на соцсети как раз там, где есть вайфай. Очень надеюсь, что он пробудет с нами как можно дольше, за это время как-то решится проблема мобильного интернета, и в Москве все опять зашуршит с прежней скоростью — этот город, как известно, не остановить.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.