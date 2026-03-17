Задержан экс-глава минстроя Дагестана

Бывшего министра строительства Дагестана Артура Сулейманова задержали по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы республики.

«Сулейманов был задержан и доставлен в следственный отдел. По предварительной информации, он подозревается в превышении должностных полномочий», — говорится в сообщении.

Бывший глава Минстроя Дагестана покинул свой пост по собственному желанию еще в декабре 2023 года.

2 февраля Каспийский городской суд признал находящегося в международном розыске бывшего заместителя министра строительства и ЖКХ Дагестана виновным в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Его заочно приговорили к 11 годам колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. рублей.

Кроме того, 17 марта в Дагестане отправили в СИЗО на два месяца заместителя главы управления Росреестра по республике Рашидхана Абдуллаева, который проходит обвиняемым по делу о мошенничестве.

Ранее в Дагестане задержали учредителя компании по делу о махинациях с жильем.