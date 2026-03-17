Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Найден способ обратить вспять старческую слабость

Cell: инъекции стволовых клеток могут вернуть подвижность в пожилом возрасте
Shutterstock/FOTODOM

Инъекция стволовых клеток может заметно улучшать физическое состояние пожилых людей с возрастной слабостью. К такому выводу пришли исследователи из США под руководством Флоридского Атлантического университета. Результаты клинического испытания опубликованы в журнале Cell Stem Cell.

В исследовании приняли участие 148 человек в возрасте от 70 до 85 лет, страдавших так называемой старческой хрупкостью. При этом состоянии снижается мышечная сила и выносливость, а также повышается риск падений, инвалидности и госпитализации. Участникам вводили препарат laromestrocel — терапию на основе стволовых клеток костного мозга молодых доноров.

Через девять месяцев после инъекции около трети пациентов продемонстрировали заметное улучшение состояния и перестали соответствовать критериям старческой хрупкости. Кроме того, участники, получившие терапию в более высоких дозах, показали лучшие результаты в тесте на скорость ходьбы: в среднем за шесть минут они проходили на 63 метра больше, чем испытуемые из группы плацебо.

По словам ученых, лечение направлено на восполнение запаса стволовых клеток, который с возрастом постепенно уменьшается. Это может помогать снижать хроническое воспаление, улучшать работу сосудов и стимулировать восстановление тканей.

Исследователи считают, что подобные методы могут стать новым подходом к борьбе с возрастным ослаблением организма. Однако для подтверждения эффективности и безопасности терапии потребуются более масштабные клинические испытания.

Ранее был назван витамин, помогающий сохранить силу в пожилом возрасте.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!