Найден способ обратить вспять старческую слабость

Инъекция стволовых клеток может заметно улучшать физическое состояние пожилых людей с возрастной слабостью. К такому выводу пришли исследователи из США под руководством Флоридского Атлантического университета. Результаты клинического испытания опубликованы в журнале Cell Stem Cell.

В исследовании приняли участие 148 человек в возрасте от 70 до 85 лет, страдавших так называемой старческой хрупкостью. При этом состоянии снижается мышечная сила и выносливость, а также повышается риск падений, инвалидности и госпитализации. Участникам вводили препарат laromestrocel — терапию на основе стволовых клеток костного мозга молодых доноров.

Через девять месяцев после инъекции около трети пациентов продемонстрировали заметное улучшение состояния и перестали соответствовать критериям старческой хрупкости. Кроме того, участники, получившие терапию в более высоких дозах, показали лучшие результаты в тесте на скорость ходьбы: в среднем за шесть минут они проходили на 63 метра больше, чем испытуемые из группы плацебо.

По словам ученых, лечение направлено на восполнение запаса стволовых клеток, который с возрастом постепенно уменьшается. Это может помогать снижать хроническое воспаление, улучшать работу сосудов и стимулировать восстановление тканей.

Исследователи считают, что подобные методы могут стать новым подходом к борьбе с возрастным ослаблением организма. Однако для подтверждения эффективности и безопасности терапии потребуются более масштабные клинические испытания.

