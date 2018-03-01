Ракеты отрезвляют: Путин представил новое оружие России

В четверг, 21 февраля Владимир Путин обратился с посланием к парламенту. После важных, но довольно спокойных слов о налогах и вариантах борьбы с бедностью, президент России неожиданно круто перешел к вопросам безопасности страны. По его словам, сирийская операция показала возможности Вооруженных сил страны. Армия, обратил внимание Верховный главнокомандующий, получила новейшее высокотехнологичное оружие.

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Мощь Вооруженных сил значительно возросла, отметил президент. Люди по всему миру теперь знают, как называется российское оружие, отметил Владимир Путин. В стране создан Национальный центр управления вооруженными силами.

Фоторепортаж: Путин продемонстрировал испытания комплекса "Сармат" __is_photorep_included11667277: 1

Особо глава государства отметил позицию Соединенных Штатов по соблюдению достигнутых ранее договоренностей в сфере ограничения вооружений.

«США отклонили все наши предложения о сотрудничестве по ПРО», — заявил Путин. Россия в ответ на действия Вашингтона, который развернул свою ПРО на территории других стран, создает новейшее оружие, отметил Верховный главнокомандующий.

Он напомнил о выходе Вашингтона из договора по ПРО, Москва тогда выступила резко против этого шага.

По словам президента, имевшаяся система гарантировала безопасность и делала потенциального агрессора уязвимым. Однако в 2002 году США в одностороннем порядке вышли из договора и отказались от сотрудничества в этой сфере.

«Все наши предложения были отклонены», — констатировал Путин.

Вашингтон заявил, что их система противоракетной обороны не нацелена против Москвы. Американские власти тогда сказали, что Россия «может делать, что хочет», напомнил Путин.

Когда не стало СССР, Россия была вся в долгах, экономика не работала, и «западные партнеры» решили, что с Москвой можно не считаться, напомнил Верховный главнокомандующий.

«Эту логику можно понять, мы сами в этом виноваты», — отметил Владимир Путин.

Несмотря на наши протесты, американский конвейер заработал, отметил Путин. Американцы делают свои противоракеты, которые могут обесценить российский ядерный потенциал.

«А что мы сделали, кроме протестов?» — спросил Владимир Путин и сразу ответил: «Россия сделала стремительный шаг в разработке новейшего оружия».

«Сармат» на смену «Сатане»

По словам президента, все наши межконтинентальные ракетные комплексы оборудуются системой преодоления ПРО. Владимир Путин напомнил про российские ракеты, которые на Западе прозвали «Сатана» (речь идет о «Воеводе»). «Эти вооружения были разработаны еще в СССР, и теперь им на смену придет новейшее оружие — «Сармат». Эти ракеты, кстати, уже назвали в западных СМИ «Сатана-2», — отметил президент.

«Никакие системы ПРО нам теперь не помеха», — заявил Владимир Путин. Дальность нового оружия неограниченна, траектория непредсказуема.

Дальность не ограничена

Верховный главнокомандующий рассказал об успешных испытаниях новейшего типа оружия — с энергетической ядерной установкой. По словам главы государства, продемонстрирован обход рубежей обороны противника. «Поскольку дальность не ограничена, она может сколько угодно маневрировать», — заявил Владимир Путин.

В России разработаны беспилотные аппараты, которые кратно превышают по скорости подводные лодки и торпеды. «Это просто фантастика», — говорит Путин.

Владимир Путин сказал и о гиперзвуковом оружии России. По словам Верховного главнокомандующего, оно будет выглядеть для стороннего наблюдателя, «как метеорит».

Новое оружие сможет маневрировать в плотных слоях атмосферы. Оно будет практически неуязвимым. Скорость будет гиперзвуковой, подчеркнул глава государства. Оружие пока носит название «Авангард».

«Кинжал»: послушайте нас теперь

Кроме этого, Владимир Путин рассказал о новой системе «Кинжал».

«Кинжал» — это гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс.

«Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты, при этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета.

Это позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды», — пояснил Владимир Путин.

Верховный главнокомандующий вспомнил свою цитату из 2004 года о том, что России нужно оружие, которого нет ни у кого в мире. Но тогда Москву никто не слушал. «Послушайте сейчас», — сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что новейшие системы вооружений будут производиться серийно. Все они уже есть в распоряжении государства, хотя на видео показана графика.

Лазеры — уже не фантастика

Идет работа и над лазерным оружием, отметил российский лидер. «Я не обо всех наших разработках рассказал, но на сегодня — достаточно», -— подчеркнул президент.

«Ни у кого нет такого оружия, как у России», — заявил Верховный главнокомандующий. А когда появится, «наши ребята придумают что-то новое», добавил он.

Это не задел Советского Союза. Это новые разработки, подчеркнул российский лидер.

Герои скрытые и явные

Владимир Путин назвал «героев нашего времени». По его словам, речь идет о тысячах человек, которые трудились на благо безопасности России и работали над созданием нового оружия.

«Такое оружие может разрабатываться только страной, у которой развита наука и образование. У России этот потенциал есть», — отметил глава государства.

«Уже сегодня можно с полным основанием заявить: в России создана высокотехнологичная армия. И сердце ее — преданный офицерский корпус», — заявил Путин.

«Техника рано или поздно появится у всех стран, у России она уже есть, и это не так важно. А вот таких героев, как погибший в Сирии офицер Филиппов — у других стран таких военных не будет никогда», — особо подчеркнул Верховный главнокомандующий.

«Надеюсь, что сказанное сегодня отрезвит любого агрессора», — добавил он.

«В сфере укрепления обороноспособности страны Россия проделала впечатляющий путь за последнее время», — пояснил для «Газеты.Ru» экс начальник Главного штаба Войск ПВО генерал-полковник авиации Игорь Мальцев.

— Теперь, как говорят военные, надо закрепиться на достигнутых рубежах».

«Самое главное — как можно скорее приступить к серийному производству нового оружия. Затем — в достаточной степени насытить им Вооруженные силы. Одновременно с этим приступить к подготовке кадров для его эксплуатации и боевого применения, — сказал «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Валерий Запаренко. — В этом случае мы сможем отразить агрессию любого противника с любого направления».