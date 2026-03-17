«Будьте выше грязи политиков»: комментатор ESPN призвал допустить Россию к Кубку мира

Комментатор ESPN Джон Буччигросс на своей странице в социальной сети Х призвал допустить сборную России до участия в Кубке мира — 2028.

«Отказать им — это плевок в лицо Никите Кучерову, который посвящает свою жизнь совершенствованию своего мастерства, тем самым повышая зрелищность спорта. Будьте выше лицемерия и грязи политиков — отбросов общества», — написал он.

Матчи Кубка мира пройдут в Канаде и Чехии в 2028 году. По словам комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Бэттмана, решение об участии России в турнире пока не принято. 17 марта появилась информация, что сборные Швеции, Финляндии и Чехии по хоккею откажутся от игры на Кубке мира 2028 года, если до турнира допустят Россию.

Весной 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

21 января IIHF вновь приняла аналогичное решение.

Ранее в Финляндии опровергли бойкот Кубка мира-2028 в случае допуска сборной России.