«Гаишники называли меня «Человек-презерватив»: автор «Беспринципных» о штрафах

Писатель Александр Цыпкин признался, что на заре карьеры платил штрафы презервативами. Откровениями он поделился в новом выпуске Dreamcast в VK Видео.

По словам Цыпкина, в 19 лет он учился на факультете международных отношений и параллельно сотрудничал с рекламным агентством при радио «Модерн», где работали Сергей Рост и Дмитрий Нагиев.

«Я придумывал всякие акции. И мне показалось: чем не акция — раздать презервативы по ночным клубам. У меня был полный багажник презервативов. ГАИшники называли меня «Человек-презерватив», потому что я платил штрафы презервативами. Они меня узнавали», — вспоминает он.

Александр Цыпкин — писатель, публицист, продюсер и сценарист. Получил широкую известность благодаря сборникам сатирических рассказов «Женщины непреклонного возраста» и «Дом до свиданий», сериалам «Беспринципные» и «Happy End».

