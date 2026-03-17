В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали пять человек. Военная операция, день 1483-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1483-й день
Украинские дроны ударили по городу Короче в Белгородской области, ранены четверо подростков и 18-летний молодой человек. Средства ПВО за ночь сбили 206 беспилотников ВСУ, в том числе 40 летевших на Москву. В Запорожье уничтожен украинский логистический объект, утверждают местные власти. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:55

Оперштаб Краснодарского края: «Обломки БПЛА обнаружили по 16 адресам в Славянске-на-Кубани. Фрагменты беспилотников упали в самом городе, еще в одном случае — в садовом товариществе под Славянском-на-Кубани. Пострадал один человек. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализировали с переломом».

9:39

🔴 Средствами ПВО с 7:00 до 9:00 сбиты 12 украинских беспилотников самолетного типа, объявили в Минобороны. Шесть дронов уничтожены над Ленинградской областью, два — над Краснодарским краем и по одному — над Азовским морем и Брянской, Костромской и Смоленской областями.

9:24

Турция «на самом высоком уровне» предложила стать посредником на новом раунде переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом представитель администрации президента Турции сообщил РИА Новости.

9:09

🔴 Житель Грайворона Белгородской области погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8:49

В Сумах на Украине прозвучал взрыв, передает местный телеканал «Общественное».

8:35

В Минобороны России показали, как расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Восток» нанес удар по опорному пункту и технике ВСУ в Запорожской области.

8:17

В подконтрольном Киеву Запорожье в результате атаки разрушен логистический объект, заявили в украинской администрации города.

8:14

За неделю с 9 по 15 марта в результате атак ВСУ погибли 37 человек, еще 202 россиянина, в том числе шесть детей, пострадали. Об этом в Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

8:09

🔴 Четыре человека пострадали при ударах украинских беспилотников по поселку Белая Березка, городу Стародубу и селу Кистеру Брянской области, — губернатор Александр Богомаз.

8:05

🔴 Четверо подростков и взрослый ранены ударами двух дронов ВСУ по городу Короче Белгородской области, написал губернатор Вячеслав Гладков. В результате атаки повреждения получили социальный объект, три квартиры двух многоквартирных домов, два частных дома и шесть автомобилей.

8:02

🔴 Армия России за ночь на 17 марта средствами ПВО сбила 206 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе 40, летевших на Москву, объявили в Минобороны. Из них:

▪️ 62 — над Брянской областью;
▪️ 43 — над Московским регионом, в том числе 40, летевших на Москву;
▪️ 28 — над Краснодарским краем;
▪️ 18 — над Крымом;
▪️ 12 — над Смоленской областью;
▪️ 12 — над Азовским морем;
▪️ 9 — над Калужской областью;
▪️ 8 — над Белгородской областью;
▪️ 6 — над Ростовской областью;
▪️ 4 — над Ленинградской областью;
▪️ 3 — над Астраханской областью;
▪️ 1 — над Адыгеей.

8:00

Сегодня 1483-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
Теперь вы знаете
Что делать, если пропал интернет. Пошаговая инструкция от технических экспертов
