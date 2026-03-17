В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали пять человек. Военная операция, день 1483-й

8:02

🔴 Армия России за ночь на 17 марта средствами ПВО сбила 206 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе 40, летевших на Москву, объявили в Минобороны. Из них:

▪️ 62 — над Брянской областью;

▪️ 43 — над Московским регионом, в том числе 40, летевших на Москву;

▪️ 28 — над Краснодарским краем;

▪️ 18 — над Крымом;

▪️ 12 — над Смоленской областью;

▪️ 12 — над Азовским морем;

▪️ 9 — над Калужской областью;

▪️ 8 — над Белгородской областью;

▪️ 6 — над Ростовской областью;

▪️ 4 — над Ленинградской областью;

▪️ 3 — над Астраханской областью;

▪️ 1 — над Адыгеей.