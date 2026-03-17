В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали пять человек. Военная операция, день 1483-й

Оперштаб Краснодарского края: «Обломки БПЛА обнаружили по 16 адресам в Славянске-на-Кубани. Фрагменты беспилотников упали в самом городе, еще в одном случае — в садовом товариществе под Славянском-на-Кубани. Пострадал один человек. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализировали с переломом».
🔴 Средствами ПВО с 7:00 до 9:00 сбиты 12 украинских беспилотников самолетного типа, объявили в Минобороны. Шесть дронов уничтожены над Ленинградской областью, два — над Краснодарским краем и по одному — над Азовским морем и Брянской, Костромской и Смоленской областями.
Турция «на самом высоком уровне» предложила стать посредником на новом раунде переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом представитель администрации президента Турции сообщил РИА Новости.
🔴 Житель Грайворона Белгородской области погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Сумах на Украине прозвучал взрыв, передает местный телеканал «Общественное».
В Минобороны России показали, как расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Восток» нанес удар по опорному пункту и технике ВСУ в Запорожской области.
В подконтрольном Киеву Запорожье в результате атаки разрушен логистический объект, заявили в украинской администрации города.
За неделю с 9 по 15 марта в результате атак ВСУ погибли 37 человек, еще 202 россиянина, в том числе шесть детей, пострадали. Об этом в Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
🔴 Четыре человека пострадали при ударах украинских беспилотников по поселку Белая Березка, городу Стародубу и селу Кистеру Брянской области, — губернатор Александр Богомаз.
🔴 Четверо подростков и взрослый ранены ударами двух дронов ВСУ по городу Короче Белгородской области, написал губернатор Вячеслав Гладков. В результате атаки повреждения получили социальный объект, три квартиры двух многоквартирных домов, два частных дома и шесть автомобилей.
🔴 Армия России за ночь на 17 марта средствами ПВО сбила 206 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе 40, летевших на Москву, объявили в Минобороны. Из них:
▪️ 62 — над Брянской областью;
▪️ 43 — над Московским регионом, в том числе 40, летевших на Москву;
▪️ 28 — над Краснодарским краем;
▪️ 18 — над Крымом;
▪️ 12 — над Смоленской областью;
▪️ 12 — над Азовским морем;
▪️ 9 — над Калужской областью;
▪️ 8 — над Белгородской областью;
▪️ 6 — над Ростовской областью;
▪️ 4 — над Ленинградской областью;
▪️ 3 — над Астраханской областью;
▪️ 1 — над Адыгеей.
Сегодня 1483-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.