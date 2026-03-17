В России предложили ограничить работу СМИ

Государственный совет Татарстана внес в Госдуму проект федерального закона, ограничивающий распространение обвинительной информации в СМИ и социальных сетях до вступления судебного решения в законную силу. Документ опубликован на сайте парламента.

Под «обвинительной информацией» в проекте подразумеваются сведения, которые прямо или косвенно формируют вывод о совершении конкретным человеком противоправных действий.

В тексте законопроекта указывается, что использование формулировок «предположительно», «по мнению», «возможно», «со слов», «источники сообщают», как и ссылка на проведение проверок, расследований или судебных разбирательств не освобождают распространителя информации от ответственности, «если содержание и форма подачи создают восприятие сообщения как обвинения».

Инициатива подразумевает, что обвинительная информация может публиковаться только при наличии вступившего в силу законного акта.

За нарушение законодательства в документе предусмотрены штрафы: для граждан от 100 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 700 тыс. рублей, для компаний — от 1 до 2 млн рублей.

