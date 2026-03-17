«Еще недавно Урал был недосягаем»: Шойгу заявил, что каждый регион РФ могут атаковать дроны

Шойгу: ни один регион РФ не находится в безопасности из-за дронов ВСУ

Ни один регион России больше не может чувствовать себя в безопасности на фоне стремительного развития ударных технологий ВСУ, прежде всего беспилотников, заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу. По его словам, под угрозой уже не только приграничные территории, но и далекие от границы регионы, включая Урал. О росте числа диверсий, новых рисках и мерах защиты критической инфраструктуры — в материале «Газеты.Ru».

Кто в зоне риска

В России больше нет региона, который мог бы считать себя недосягаемым для украинских средств поражения, заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу на выездном совещании в Уральском федеральном округе. По его словам, целями ВСУ остаются объекты военного назначения, транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса.

«Так, еще недавно Урал был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы», — отметил Шойгу.

Он подчеркнул, что динамика развития украинских средств поражения, в первую очередь беспилотных систем, и «изощренность методов их применения» такие, что «ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности».

Диверсий становится больше

По оценке секретаря Совбеза, Россия сталкивается не с разрозненными угрозами, а с масштабной системой давления, в которую вовлечены десятки государств. Он заявил, что против критически важных объектов ведется диверсионная деятельность, а в ответ стране необходимо действовать более организованно и усиливать защиту инфраструктуры.

«Фактически против нашей страны действует огромная система, больше 50 стран, точнее, 56 стран», — отметил Шойгу.

При этом он не уточнил, какие это государства.

Шойгу также предупредил, что недооценка рисков может ударить по социально-экономической стабильности и усложнить задачи тылового обеспечения армии.

Секретарь Совбеза уточнил, что Украина продолжает попытки диверсий и терактов на территории России, причем их число растет. В 2025 году, отметил он, в стране совершили 1830 терактов — это на 40% больше, чем годом ранее, и в 6,5 раза больше, чем в 2023 году .

Атаки дронов на Москву

В последние несколько дней Украина пытается массово атаковать российские регионы с помощью БПЛА. О налете сообщал мэр столицы Сергей Собянин, а в Московской области четвертые сутки подряд фиксируют атаки беспилотников — этой ночью на подлете к столице были сбиты десятки аппаратов. Как сообщил Telegram-канал SHOT, удары отражались сразу на нескольких направлениях, а жители сообщали о громких взрывах в разных районах.

Звуки работы ПВО и взрывы слышали на севере и северо-западе — в районе Одинцова, Солнечногорска, Истры и Нахабина. О похожей ситуации сообщали и на юге с юго-западом — в Подольске и Троицке.

По словам Собянина, к утру 17 марта в столичном регионе сбили 38 беспилотников. Параллельно атаки отражались и в других субъектах, в том числе на юге России и в Ленинградской области.

Всего за ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 206 украинских беспилотников над регионами России, из них 43 — над столичным регионом.

«Либо мы, либо они»

На фоне заявлений о расширении зоны угроз в России усиливают меры безопасности, в том числе на ключевых инфраструктурных объектах. Речь идет о наращивании систем противовоздушной обороны и дополнительной защите стратегически важных предприятий, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

По его словам, все необходимые решения уже реализуют как на уровне законодательства, так и исполнительной власти.

«Все, что делается на законодательном уровне и на уровне органов исполнительной власти, верховным главнокомандующим, все меры, которые необходимо предпринимать, предпринимаются в части усиления средств противовоздушной обороны, в части усиления охраны особо важных объектов, в том числе созданы подразделения, которые [находятся] при предприятиях особо важных», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что в текущих условиях особое значение приобретает консолидация общества.

«Сегодня вопрос стоит прямо: либо мы, либо они», — подытожил он.

В Кремле, в свою очередь, оценивают действия Украины как попытку продолжить сопротивление на фоне конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что атаки беспилотников не меняют общей позиции Москвы. По его словам, российские военные продолжают выполнять задачи специальной военной операции и обеспечивать безопасность регионов.