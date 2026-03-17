Цыпкин рассказал, почему российское кино хуже советского

Писатель Цыпкин объяснил низкое качество современного кино скоростью его создания
Писатель Александр Цыпкин сравнил российский и советский кинематограф. О том, почему современное кино хуже снятого в СССР, он поговорил в новом выпуске Dreamcast в VK Видео.

«Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука» — где эти фильмы? Что, стали сценаристы хуже? Да, хуже. Окей, не спорю. Как и все — по сравнению с советским периодом», — размышляет он.

Цыпкин не считает себя поклонником Советского Союза, однако признает, что сейчас таких фильмов нет во многом из-за производственных скоростей.

«Мы стали заложниками внимания: ты начинаешь делать это (выпускать фильмы) очень быстро. Значит, не всегда качественно», — заключил он.

Александр Цыпкин — писатель, публицист, продюсер и сценарист. Получил широкую известность благодаря сборникам сатирических рассказов «Женщины непреклонного возраста» и «Дом до свиданий», сериалам «Беспринципные» и «Happy End».

