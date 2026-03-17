Немецкая Henkel зарегистрировала в России новый бренд

Немецкая химико-промышленная компания Henkel зарегистрировала в Роспатенте бренд Luminance — права на него будут закреплены за организацией до апреля 2035 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

На данный момент на российском рынке под брендом Luminance представлена краска для волос. Новый товарный знак позволит выпускать бальзамы, маски, гели, краски для волос, шампуни, кондиционеры и другие косметические средства.

В 2022 году Henkel объявила об уходе из России. На отечественном рынке компания была представлена ООО «Хенкель Рус». Активы «Хенкель Рус» были проданы компании «ЛИД ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД», зарегистрированной в ОАЭ. После этого «Хенкель Рус» была переименована в «Лаб Индастриз». По итогам 2024 года организация показала выручку в 92 млрд рублей, чистая прибыль составила 21 млрд рублей.



