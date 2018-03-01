«Просто фантастика»: какое оружие презентовал Путин

В Пентагоне отреагировали на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в ходе которого глава государства рассказал о новейшем вооружении, а также подчеркнули, что готовы к отражению угроз.

«Мы не удивлены этими заявлениями. Американский народ может быть уверен, что мы полностью готовы»,

— цитирует заявление официального представителя военного ведомства США Даны Уайт агентство ТАСС.

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Кроме того, чиновник высказала мысль, что ПРО США никогда не была направлена против России, и в России «хорошо это знают».

«Нам нужно гарантировать, что мы обладаем средствами для надежного ядерного сдерживания, и мы уверены, что готовы защитить эту страну, неважно от чего», — сказала она.

«Газета.Ru» предлагает обзор вооружений, которые представил в ходе послания президент России.

Баллистическая ракета «Сармат»

Первым образцом новейшего стратегического оружия России, которое Путин презентовал во время своего послания Федеральному собранию, стал ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» (Satan-2 по классификации НАТО). На данный момент Минобороны совместно с предприятия ракетно-промышленной отрасли уже начали активную фазу испытаний ракетного комплекса.

«Сармат» придет на смену комплексу «Воевода» (Satan по классификации НАТО), который был создан еще в СССР.

«Все и всегда признавали его высокую боевую мощь. Наши зарубежные коллеги, как вы знаете, присвоили ему даже угрожающее наименование. Но возможности ракеты «Сармат» значительно выше», — предупредил Путин.

Фоторепортаж: Новое российское оружие, которое показал Путин __is_photorep_included11667445: 1

Дальность полета ракеты «Сармат» (16 тыс. км) превышает дальность полета «Воеводы» (11 тыс. км), также ракета имеет большие количество и мощность боевых блоков, пояснил Путин. Ракета «Сармат» весит свыше 200 тонн.

Труднодоступной для перехвата средствами ПРО ее делает то, что она имеет короткий активный участок полета.

«Сармат» будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе, гиперзвуковых, а также самыми современными системами преодоления ПРО.

Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой

«Но мы этим не ограничились. Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели, а значит, и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны», — продолжил российский президент.

Одним из примеров такого оружия он назвал крылатую ракету, в корпусе которой размещена малогабаритная сверхмощная ядерная энергетическая установка.

Ракета схожа с российской новейшей ракетой воздушного базирования Х-101 или американским «Томагавком», однако обеспечивает гораздо большую дальность полета, рассказал Путин.

Новую ракету он охарактеризовал как низколетящую, малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата.

«Она является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО», — добавил российский лидер.

Успешный запуск такой ракеты состоялся в конце прошлого года на Центральном полигоне РФ. Во время полета ядерная энергоустановка вышла на заданную мощность и обеспечила необходимый уровень тяги.

«Это обход рубежей обороны показан. Поскольку дальность не ограничена, она может как угодно долго маневрировать. Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают», — предположил Путин.

Подводные беспилотники межконтинентальной дальности

Глава государства объявил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на «очень большой глубине» и на межконтинентальную дальность. Скорость беспилотников кратно превышает скорость подводных лодок, самых современных торпед,а также всех видов надводных кораблей, в том числе самых скоростных.

«Это просто фантастика», — рассказал Путин.

Подводные аппараты обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника, добавил президент, отметив, что в настоящий момент в мире не существует средств, которые могли бы им противостоять.

Новейшие российские подводные беспилотники обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для беспилотника был завершен в конце 2017 года.

Ее уникальность заключается в малых габаритах и при этом сверхвысокой энерговооруженности. Ее объем в 100 раз меньше, чем у установок современных атомных подводок, но при этом она имеет более сильную мощность, и в 200 раз быстрее переходит на боевой режим, рассказал президент.

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»

Важнейшим этапом разработки современных систем вооружений стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, который получил название «Кинжал». Он также не имеет аналогов в мире, добавил Путин.

«Кинжал» успешно прошел испытания и с 1 декабря прошлого года уже приступил к несению боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа.

«Обладание таким оружием, безусловно, дает серьезные преимущества в сфере вооруженной борьбы.

Его мощь, могущество, как говорят военные эксперты, может быть огромным, а скорость делает неуязвимым для сегодняшних систем ПРО и ПВО, поскольку противоракеты, по-простому сказать, их просто не догоняют.

В этой связи понятно, почему ведущие армии мира стремятся обладать таким идеальным на сегодняшний день оружием», — отметил президент.

«Кинжал» имеет уникальные летно-технические характеристики, которые позволяют ему доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты. Ракета летит с гиперзвуковой скоростью, то есть превышает скорость звука в 10 раз, и при этом также осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие системы ПВО и ПРО.

Ракетный комплекс с планирующим крылатым блоком «Авангард»

Настоящим технологическим прорывом России, по словам Путина, стало создание перспективного ракетного комплекса стратегического назначения с принципиально новым боевым оснащением — планирующим крылатым блоком. Он получил название «Авангард». Испытания комплекса также успешно завершены.

«В силу понятных причин, мы не можем сегодня показать истинный облик, истинный внешний вид этого изделия. Даже это сегодня имеет значение, серьезное значение. Думаю, всем это понятно. Но уверяю вас, все это есть в наличии и хорошо работает», — сказал Путин, отметив, что российские предприятия уже приступили к серийному производству этой системы.

От существующих типов вооружений «Авангард» отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок совершает глубокое маневрирование, как боковое, так и по высоте, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств ПВО и ПРО, отметил Путин.

«Использование новых композитных материалов позволило решить проблему длительного управляемого полета планирующего крылатого блока практически в условиях плазмообразования. Он идет к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар.

Температура на поверхности изделия достигает 1600–2000 градусов по Цельсию, крылатый блок, при этом, надежно управляется», — рассказал он.

Боевые лазерные комплексы

Существенные результаты также достигнуты в области создания Россией лазерного оружия. По словам Путина, лазерное оружие является уже не просто теорией или проектами: с прошлого года на вооружение российской армии уже поступают боевые ракетные комплексы.

«Не хочу в этой части вдаваться в детали, просто пока не время. Но специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России, именно кратно, в сфере обеспечения своей безопасности», — отметил президент.