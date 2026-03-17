Кубе предрекли «венесуэльский сценарий» смены власти, но с одним нюансом

Так называемый «венесуэльский сценарий» смены власти на Кубе возможен на фоне давления президента США Дональда Трампа на кубинские политические элиты, однако Штаты не будут похищать президента Мигеля Диас-Канеля, а, скорее, просто заменят его «более лояльной фигурой». Об этом «Газете.Ru» заявил ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец.

«Я не уверен, что Трамп видит смысл в военной операции в той ситуации, которая есть на Кубе. Он считает, совершенно очевидно, что те экономические, социальные проблемы, которые есть на Кубе, сами по себе приведут к изменениям. Меня несколько удивил намек на то, что надо уйти президенту Мигелю Диас-Канелю», — подчеркнул специалист.

По мнению Хейфеца, власти США намерены «использовать венесуэльский путь» давления на Кубу, однако они не намерены похищать президента. Скорее, американцы потребуют просто «заменить руководителя», отметил профессор, и заставить кубинское руководство пойти на компромиссы в интересах капитала США.

Накануне Трамп заявил, что считает большой честью захват Кубы. До этого глава Белого дома, общаясь с журналистами, заявил, что США «скоро» заключат сделку с Кубой. Он отметил, что Вашингтон и Гавана уже ведут переговоры. При этом он добавил, что если сделка не будет заключена, то США придется делать то, «что должны» в отношении Кубы.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Трампа о «захвате» Кубы.