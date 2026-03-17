Кубе предрекли «венесуэльский сценарий» смены власти, но с одним нюансом

Профессор Хейфец: Трамп поменяет власть на Кубе без похищения президента
Так называемый «венесуэльский сценарий» смены власти на Кубе возможен на фоне давления президента США Дональда Трампа на кубинские политические элиты, однако Штаты не будут похищать президента Мигеля Диас-Канеля, а, скорее, просто заменят его «более лояльной фигурой». Об этом «Газете.Ru» заявил ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец.

«Я не уверен, что Трамп видит смысл в военной операции в той ситуации, которая есть на Кубе. Он считает, совершенно очевидно, что те экономические, социальные проблемы, которые есть на Кубе, сами по себе приведут к изменениям. Меня несколько удивил намек на то, что надо уйти президенту Мигелю Диас-Канелю», — подчеркнул специалист.

По мнению Хейфеца, власти США намерены «использовать венесуэльский путь» давления на Кубу, однако они не намерены похищать президента. Скорее, американцы потребуют просто «заменить руководителя», отметил профессор, и заставить кубинское руководство пойти на компромиссы в интересах капитала США.

Накануне Трамп заявил, что считает большой честью захват Кубы. До этого глава Белого дома, общаясь с журналистами, заявил, что США «скоро» заключат сделку с Кубой. Он отметил, что Вашингтон и Гавана уже ведут переговоры. При этом он добавил, что если сделка не будет заключена, то США придется делать то, «что должны» в отношении Кубы.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Трампа о «захвате» Кубы.

 
