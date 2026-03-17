Главному редактору и продюсеру Baza продлили меру пресечения

Главному редактору Baza Глебу Трифонову и продюсеру Татьяне Лукьяновой продлили домашний арест до 20 апреля по обвинению в даче взятки должностным лицам. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.

«Суд продлил срок домашнего ареста до 20 апреля», — сказал он.

Защита просила суд избрать фигурантам более мягкую меру пресечения, чтобы не изолировать их от общества.

18 сентября суд отпустил журналистов из СИЗО под домашний арест. Глеба Трифонова и Татьяну Лукьянову обвиняют в даче взяток сотрудникам правоохранительных органов. По словам адвоката Алексея Михальчика, общая сумма взяток по уголовному делу Трифонова не превышает 150 тысяч рублей.

Позже двое полицейских, фигурирующих в этом деле, в ходе очных ставок заявили, что Трифонов был осведомлен об их должностях. Однако они отказались раскрыть детали знакомства с журналистом. Полицейские добавили, что лично с Трифоновым не общались, а контактировали исключительно через мессенджер Telegram.

Ранее суд отменил домашний арест блогеру Лерчек.