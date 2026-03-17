Муж Распутиной перестал общаться с бывшей женой и детьми после скандала с выселением

Муж Маши Распутиной Виктор Захаров рассказал «Абзацу», что его дочь от первого брака Нелли стала инициатором выселения певицы.

Захаров уточнил, что узнал это от сына Романа, когда заболел коронавирусом. По словам бизнесмена, его дети от первого брака начали делить имущество, даже не дождавшись, когда его не станет. Роман, как утверждает предприниматель, обещал выкинуть из дома Распутину после кончины отца.

«Отношения были хорошие, пока я не заболел. Если они хотят отнять дом, какое еще общение может быть? Они все вместе с бывшей женой делают», — рассказал бизнесмен.

По мнению Захарова, этими разборками бывшая семья хочет наказать его. Сейчас бывшая жена и дети, как заявил предприниматель, требуют уйти от певицы и вернуться к ним. Только в этом случае родственники готовы закрыть дело.

Захаров подчеркнул, что содержал бывшую жену на протяжении 30 лет и оставил ей недвижимость, а также бизнес на несколько сотен миллионов рублей.

«Помимо этого, еще там две квартиры. Матери покупал. Да там два гаража! Гараж стоит на севере как двухкомнатная квартира. Им все мало!» — заявил предприниматель.

Бизнесмен добавил, что на данный момент в доме, за который судится его семья, проживает старшая дочь Распутиной от первого брака. Девушка является инвалидом второй группы.

«Там больной человек живет, вообще не должен никто посторонний находиться», — подчеркнул мужчина.

