Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Врач рассказала, почему женщины часто спят хуже мужчин

The Sun: женщинам для сна нужна более теплая среда, чем мужчинам
Shutterstock/FOTODOM

Женщины чаще сталкиваются с проблемами сна из-за особенностей обмена веществ, температурной чувствительности организма и гормональных изменений. Об этом сомнолог Николь Мойен, сотрудние кафедры биологии Стэнфордского университета, рассказала в интервью изданию The Sun.

По словам эксперта, одной из причин различий в качестве сна между мужчинами и женщинами являются физиологические особенности организма. У женщин, как правило, более медленный метаболизм и более холодная кожа. Поэтому для комфортного сна им требуется более теплая окружающая среда.

«Температура играет важную роль в процессе засыпания и поддержания сна. Например, согревание стоп может помочь организму быстрее подготовиться ко сну. Теплые носки расширяют кровеносные сосуды в ногах, что способствует перераспределению тепла и снижению внутренней температуры тела — одного из сигналов для начала сна», — пояснила медик.

Кроме того, врач отметила, что на качество сна у женщин заметно влияют гормональные колебания. Они происходят на разных этапах жизни — во время менструального цикла, при наступлении беременности или менопаузы. Эти процессы могут менять как продолжительность сна, так и частоту ночных пробуждений.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!