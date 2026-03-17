Врач рассказала, почему женщины часто спят хуже мужчин

Женщины чаще сталкиваются с проблемами сна из-за особенностей обмена веществ, температурной чувствительности организма и гормональных изменений. Об этом сомнолог Николь Мойен, сотрудние кафедры биологии Стэнфордского университета, рассказала в интервью изданию The Sun.

По словам эксперта, одной из причин различий в качестве сна между мужчинами и женщинами являются физиологические особенности организма. У женщин, как правило, более медленный метаболизм и более холодная кожа. Поэтому для комфортного сна им требуется более теплая окружающая среда.

«Температура играет важную роль в процессе засыпания и поддержания сна. Например, согревание стоп может помочь организму быстрее подготовиться ко сну. Теплые носки расширяют кровеносные сосуды в ногах, что способствует перераспределению тепла и снижению внутренней температуры тела — одного из сигналов для начала сна», — пояснила медик.

Кроме того, врач отметила, что на качество сна у женщин заметно влияют гормональные колебания. Они происходят на разных этапах жизни — во время менструального цикла, при наступлении беременности или менопаузы. Эти процессы могут менять как продолжительность сна, так и частоту ночных пробуждений.

