Под грифом секретно. Почему Генпрокуратура требует национализировать типографию «Печатня»

Петербургское предприятие с 500 сотрудниками перешло в государственную собственность в рамках правового процесса, инициированного сделкой с офшорной компанией. Владельцы приняли позицию надзорного ведомства и для урегулирования спора предложили перечислить в бюджет министерства обороны Российской Федерации 1,1 млрд рублей. В обстоятельствах дела разбиралась «Газета.Ru».

Продолжая деятельность по поддержке принимаемых государством мер и обеспечению адресной помощи по поддержке военнослужащих, участвующих в СВО, и социальной поддержке их семей, владелица «Печатни» Ирина Руденя и компания Werdelia Holdings Limited, контролируемая, по мнению прокуратуры, бывшим владельцем типографии Александром Тимохиным и казахстанским бизнесменом Сергеем Кимом, выражали готовность добровольно перечислить в Минобороны 1,1 млрд рублей. Об этом говорилось в предложении об урегулировании спора, направленном Руденей на имя генпрокурора России Александра Гуцана и его заместителя Игоря Ткачева. Копия документа имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

Претензии прокуратуры

Иск Генпрокуратуры рассматривался Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Заседание прошло 13 марта. Как следует из документа, поданного в арбитражный суд, внимание надзорного ведомства привлекло ООО «Типография «Печатня», которое работает в Санкт-Петербурге с 2000 года. По его данным, контролирующими лицами и бенефициарными владельцами предприятия являются резиденты Великобритании — уроженец Казахстана Сергей Ким и россиянин Александр Тимохин. Последний ранее владел Заубер-банком, который был ликвидирован после нарушений законодательства о противодействии легализации преступных доходов.

В иске утверждается, что управление компанией осуществлялось через офшорную структуру Werdelia Holdings Limited, зарегистрированную в Белизе. Гендиректор предприятия Ирина Руденя, по версии прокуратуры, выступала доверенным лицом владельцев.

Согласно материалам дела, структура собственности компании несколько раз менялась. В 2016–2017 годах 100% долей «Печатни» принадлежали Александру Тимохину. Затем, до 2021 года, собственником была офшорная компания WYO Development Ltd. (Белиз), единственным бенефициаром которой также назывался Тимохин.

С 1 сентября 2021 года владельцем предприятия стала Werdelia Holdings Limited. Прокуратура утверждает, что эта компания контролировалась Кимом и Тимохиным. После начала специальной военной операции, говорится в иске, бенефициары решили скрыть свое владение российским активом и вывести средства компании за рубеж.

Спорная сделка

По версии Генпрокуратуры, для этого в декабре 2023 года офшорная компания Werdelia Holdings Limited продала 100% долей типографии ее генеральному директору Ирине Рудене. Стоимость сделки составила 5,5 млрд рублей. Согласно договору, 1,1 млрд рублей должны были быть выплачены в течение 90 дней, а оставшаяся сумма — в течение восьми лет равными платежами.

В иске говорится, что первый платеж был произведен за счет средств самой типографии. Для этого, по версии прокуратуры, компания выдала своему генеральному директору заем в размере 1,1 млрд рублей. Эти средства, как утверждает ведомство, были конвертированы в иностранную валюту и переведены на счет Werdelia Holdings Limited в швейцарском банке.

При этом договор предусматривал, что до полной оплаты стоимости долей они остаются в залоге у продавца. По мнению прокуратуры, такая схема позволяла прежним владельцам сохранять фактический контроль над предприятием.

В связи с этим надзорное ведомство считает сделку ничтожной и просит суд признать ее недействительной. Генпрокуратура требует применить последствия недействительности сделки: взыскать в доход государства 100% долей ООО «Типография «Печатня»», а также взыскать с Werdelia Holdings Limited, Сергея Кима и Александра Тимохина 1,1 млрд рублей, полученных в счет оплаты долей компании.

Позиция компании

Представители предприятия настаивают, что типография была создана в 2000 году на частные средства и никогда не являлась государственным активом. По их словам, предприятие не проходило приватизацию и не связано с делами о незаконном получении собственности.

Ирина Руденя занимает должность генерального директора компании с 2016 года. По словам знакомых с ситуацией юристов, в этот период предприятие перестроило работу в условиях санкций и перешло на импортозамещение.

Сторона ответчиков утверждает, что покупка предприятия была профинансирована за счет личных и кредитных средств Рудени. В иске прокуратуры говорится, что у нее не было достаточных средств для сделки, однако юристы считают эту оценку спорной. Тем не менее по ходатайству Генпрокуратуры суд наложил арест на счета и имущество типографии, а также на личное имущество Рудени.

В иске Генпрокуратура ссылается на указ президента №618 от 8 сентября 2022 года. Документ требует согласования с правительственной комиссией сделок с долями российских компаний, если их участниками являются лица из недружественных государств. Представители компании считают, что к рассматриваемой сделке эта норма не применима.

Офшорная компания, выступавшая продавцом долей, зарегистрирована в Белизе — стране, которая не входит в перечень недружественных. Кроме того, один из участников сделки, Сергей Ким, является гражданином Казахстана. В иске прокуратуры упоминается «резидентство Великобритании» у Кима и Тимохина, однако, по словам представителей компании, указ говорит именно о гражданстве.

В предложении об урегулировании спора Ирина Руденя также указывает, что поводом для иска могла стать информация, предоставленная бывшей сожительницей Александра Тимохина.

«Иск Генпрокуратуры напрямую связан с недостоверной информацией, предоставленной бывшей сожительницей Тимохина А.В. – Кузнецовой К.А. К иску приложены документы из затяжного личного конфликта, который получил разрешение Куйбышевским районным судом города Санкт-Петербурга и последующих трех инстанций в рамках гражданского дела. В рамках указанного дела суды установили, что Тимохин А.В. не является бенефициаром ни Werdelia Holdings Limited, ООО «Типография «Печатня» и не получает от них никакого скрытого дохода. Верховный суд Российской Федерации дважды отказал Кузнецовой К.А. в передаче на рассмотрение в Президиум», — говорится в документе.

Что с предприятием

По данным компании, типография обеспечивает около 500 рабочих мест и ежегодно перечисляет в бюджет около 2 млрд рублей налогов. Руководство предприятия также заявляет о поддержке сотрудников, отправившихся в зону специальной военной операции, и их семей.

«ООО «Типография «Печатня» обеспечивает 500 рабочих мест, добросовестно платит налоги – порядка двух миллиардов рублей в год, активно участвует в социальной жизни Санкт-Петербурга. С первых дней поддерживает семьи работников, заключивших контракт с Минобороны и отправившихся в зону специальной военной операции. Денежные средства неоднократно перечислялись предприятием в «Народный фронт» и Фонд развития города Курска, служащим в городе Курске, для Военного комиссариата Колпинского района Санкт-Петербурга. Из своих личных средств Руденя также оказывала адресную помощь работникам предприятия, отправившимся в зону СВО», — отмечается в предложении об урегулировании.

Помимо этого, поддержку министерству обороны РФ, участникам СВО и их семьям Александр Тимохин и Сергей Ким оказывали на протяжении многих лет.

По мнению Ирины Рудени, отдельные инициатором в обоснование иска обстоятельства могут быть предметом дискуссии. Одновременно с этим, в целях сохранения деятельности стабильного и социально значимого предприятия, она лично и компания Werdelia Holdings Limited готовы заключить соглашение об урегулировании спора.

Владельцы берут на себя обязательства сохранить предприятие в собственности граждан Российской Федерации, которые примут исчерпывающие меры по устранению предъявленных законных претензий и приведению в соответствие с законодательством документов, регулирующих хозяйственную деятельность предприятия.

При этом ключевым элементом урегулирования является готовность добровольно перечислить в министерство обороны Российской Федерации 1,1 млрд рублей для обеспечения адресной помощи военнослужащим, участвующим в СВО, и социальной поддержки их семей.

В пятницу, 13 марта, арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительной продажу крупной петербургской типографии «Печатня» и изъял 100% долей предприятия и 1,1 млрд рублей от сделки в доход государства.