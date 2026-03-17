Тело 12-летнего школьника с ножевыми ранениями нашли в квартире в Ногинске

В Подмосковье в съемной квартире обнаружили тело 12-летнего мальчика с ножевыми ранениями, его мать находилась в соседней комнате без сознания. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 49-летняя мать с 12-летним сыном приехали в Ногинск из Москвы и сняли квартиру. 16 марта хозяйка жилья обнаружила тело ребенка с ножевыми ранениями в области грудной клетки.

По данным Telegram-канала 112, мать школьника нашли в бессознательном состоянии, женщина госпитализирована в отделение реанимации. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Прокуратура контролирует ход расследования. Обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого в Бурятии мать пыталась выдать гибель ребенка за несчастный случай. Подозреваемая легла кормить сына смесью из бутылочки и уснула. Проснувшись и обнаружив мальчика мертвым, женщина отнесла тело на кухню, положила на пол и перевернула на него электрическую плиту. Затем она вышла в магазин, вернулась со старшим сыном и вызвала скорую.

