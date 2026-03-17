«Ударами с воздуха Иран не сломить». Почему США могут увязнуть в войне?

США продолжают наносить сокрушительные удары по Ирану, однако конца войны пока не видно. Можно ли победить с помощью только одних ударов с воздуха, насколько ответы Тегерана ощутимы для Соединенных Штатов и является ли очередное вооруженное столкновение на Ближнем Востоке новым словом в военном искусстве, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с начала вооруженного конфликта США поразили в Иране более 7 тыс. целей. Особо глава Белого дома подчеркнул, что уничтожены все минные заградители ВМС Исламской Республики. Однако конца войны пока все же не видно.

И в этой связи возникает вопрос – является ли очередное вооруженное столкновение на Ближнем Востоке новым словом в военном искусстве или это своеобразное повторение уже пройденного материала?

На данном этапе военных действий со стороны Соединенных Штатов и Израиля в конфликте участвуют военно-воздушные силы, авианосная авиация ВМС США, крылатые ракеты морского базирования подводных лодок и корабельных ударных группировок Соединенных Штатов. Иран в основном отбивается при помощи беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет различного назначения (в основном оперативно-тактическими ракетными комплексами).

Группировки сухопутных войск с обеих сторон в боевых действиях пока не задействованы.

На данном этапе вооруженного противоборства складывается следующая картина. Беспилотными летательными аппаратами, которые применяет Иран, можно нанести противнику определенный ущерб, но он вряд ли будет иметь какое-либо оперативное и тем более оперативно-стратегическое значение. Перелома в ведении вооруженной борьбы с помощью БЛА не добиться, и это сегодня общеизвестный факт. Разве что применять их в одном налете десятками тысяч. Но подобные массированные удары вопрос пока не ближайшего будущего.

Что касается баллистических ракет Ирана, то в этом плане надо обратить внимание на следующие моменты. Как правило, масса боевых частей ракет Исламской Республики составляет 500–1000 кг (хотя, разумеется, никто из независимых специалистов их не взвешивал). Промах (КВО) этих изделий иногда составляет несколько сот метров. То есть к высокоточному оружию иранские ракеты можно отнести с большими допущениями. Далеко не все из них достигают объектов поражения. Значительная часть сбивается силами и средствами противоракетной обороны США, Израиля и монархий Персидского залива.

Помимо всего прочего, стоимость доставки до цели (если так можно сказать) иранской боевой части весом всего 500 кг весьма высока.

И критерий «эффективность-стоимость» здесь далеко не в пользу Ирана, если сравнивать цену доставки авиационных средств поражения бомбардировщиками и многофункциональными истребителями США и Израиля.

Приведем только несколько примеров. К примеру, Ирану для того, чтобы доставить 500 кг до объекта на территории Израиля, требуется технически весьма сложная и дорогостоящая баллистическая ракета. А число их в распоряжении Исламской Республики с каждым днем стремительно убывает, поскольку за пусковыми установками ОТРК со стороны США и Израиля ведется настоящая охота.

А стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit только в одном боевом вылете может взять на борт 12 авиабомб JDAM весом 908 кг каждая (2000 фунтов), причем промах при бомбометании этих авиационных средств поражения составляет всего несколько метров. На стратегический бомбардировщик В-52 (а они уже принимают участие в боевых действиях) можно подвесить 18 аналогичных бомб. Несколько боеприпасов подобного типа берет на борт и тот же F/A-18E/F «Супер Хорнет».

F/A-18E/F «Супер Хорнет» — американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Иными словами, на каждую иранскую ракету ответ США и Израиля будет на несколько порядков больше, то есть на каждые 500 кг взрывчатки Тегерана придется как минимум несколько десятков 2000-фунтовых бомб JDAM (плюс другие авиационные средства поражения).

К этому же следует добавить, что авиация США и Израиля совершает многие сотни (если не тысячи) самолетовылетов в сутки. И в этом огневом соревновании Исламская Республика на данном этапе явно проигрывает. На объекты на территории Ирана сыпется во много раз больше средств поражения со стороны США и Израиля, чем потенциально может ответить Тегеран.

Вывод из этого можно сделать только один – оперативно-тактические баллистические ракеты в комплексном огневом поражении (КОП) противника играют важную роль, они предназначены для поражения особо важных точечных объектов неприятеля, но их долевое участие в КОП объективно не может быть определяющим.

И чтобы в конечном итоге одержать верх над противником, необходимо иметь полноценные вооруженные силы (со всеми причитающимися боеготовыми и боеспособными видами ВС и родами войск), обладать превосходством в воздухе и космосе, и только это может позволить добиться победы в войне.

С другой стороны, весьма проблематичный вопрос заключается и в следующем – а можно ли только одними ударами с воздуха сломить сопротивление такой страны, как Иран? И нельзя исключать, что, несмотря на всю свою военную и технологическую мощь, риск для Соединенных Штатов надолго увязнуть в подобной войне весьма и весьма высок.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).