Трамп заявил, что США больше не нуждаются в помощи стран НАТО, Японии, Австралии

Соединенные Штаты Америки больше не нуждаются в помощи стран Североатлантического альянса (НАТО), а также Австралии, Японии и Южной Кореи из-за их отказа в разблокировки Ормузского пролива. Об это президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

«Я не удивлен. НАТО всегда было улицей с односторонним движением — мы защищаем их, но они ничего не делают для нас», — заявил он.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что королевство работает с союзниками над коллективным планом по возобновлению работы Ормузского пролива и восстановлению свободы судоходства на Ближнем востоке, но это не будет миссией НАТО. Кроме того, он заверил, что Британия «не будет втянута в более масштабную войну» в этом регионе.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе национального Совета по обороне также заявил, что его страна не станет принимать участие в каких-либо операциях по разблокировке Ормузского пролива.

Президент РФ Владимир Путин позже спрогнозировал, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее Стубб пояснил, почему НАТО не хочет помогать Трампу с Ормузским проливом.

 
