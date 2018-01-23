Борьба с раком: «Слова Путина — это «звоночек» Минздраву»

Россия должна выйти на самый высокий уровень в вопросе лечения и профилактики рака, в стране будет создана система борьбы с онкологическими заболеваниями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания к Федеральному собранию.

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«Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию», — отметил он. По словам Путина, требуется провести модернизацию онкологических центров, а также выстроить всю цепочку: от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения.

Путин добавил, что практически у каждого в стране есть знакомый или родственник, который столкнулся с этим страшным заболеванием.

Тема онкологии не первый раз поднимается в выступлениях президента. На «прямой линии», прошедшей в июне 2017 года, к Путину обратилась 24-летняя жительница Апатитов (Мурманская область) Дарья Старикова. У девушки был рак 4-й степени, притом, что ее долгое время лечили от межпозвоночного остеохондроза.

На это Путин ответил личной историей: его отец очень страдал из-за болей в спине и тоже сперва получал неправильное лечение. «Я, как правило, не распространяюсь о своих личных делах и личной жизни, но, глядя на тебя, расскажу. То же произошло с моим папой, ему делали массажи, прогревания. Мне мама сказала, что по ночам он кричит от боли», — поделился президент.

В конце концов семья Путина «смогла найти решение», подобрать правильное лечение и его отец ушел из жизни не от онкологического заболевания.

После того, как Старикова рассказала свою историю, Следственный комитет навал проверку по вопросу ненадлежащего оказания медицинской помощи. Позднее следователи возбудили в отношении врачей дело по статье «халатность». Саму девушку срочно переправили в Москву, в НИИ онкологии, самолетом МЧС. Ее прооперировали, состояние девушки на конец 2017 года было удовлетворительное: ни опухоли, ни метастазов анализы не обнаружили.

О том, что онкология станет абсолютным приоритетом здравоохранения в 2018 году, говорила глава Минздрава Вероника Скворцова. По данным ведомства, россиян, страдающих онкологическими заболеваниями, каждый год становится все больше. В 2016 году рак был впервые выявлен у почти 600 тыс. пациентов — на 1,7% больше, чем за предыдущий год. Секретарь профильного комитета Минздрава по онкологии Павел Шабалкин признает, что такая тенденция сохранится в обозримом будущем.

«Население стареет, и чем старше оно становится, тем чаще люди заболевают раком», — пояснил он. В 2016 году средний возраст пациентов, которым был впервые диагностирован рак, составил 64 года, больше всего онкологических заболеваний выявляется у людей в возрастной группе от 65 до 69 лет.

У мужчин на первом месте — рак легких, бронхов и трахеи, это 17,6% от числа всех онкологических диагнозов. На втором месте у пациентов мужского пола — рак предстательной железы (14,0%), затем — рак кожи и меланома (11,6%).

У женщин чаще всего диагностируют рак молочной железы (21%), на втором месте — рак кожи и меланома (16,4%), следом идет рак тела матки (7,7%), ободочной кишки (7,1%) и шейки матки (5,3%).

В связи с пугающей тенденцией в Минздраве разработана «Национальная онкологическая программа» до 2030 года, внесение поправок и обсуждение документа предполагалось завершить к началу марта. Если предыдущая стратегия, действовавшая до 2013 года, ставила основной целью улучшение технологической базы и оснащение онкоцентров необходимым оборудованием, то новый документ предусматривает решение других проблем: подготовку онкологов, реабилитацию пациентов в ремиссии, психотерапевтическую поддержку больных и членов их семей, а также профилактику этой болезни среди трудоспособного населения — тех, кому, как правило, просто некогда сходить к врачу.

Одной из главных причин высокой смертности от онкологии эксперты называют позднюю постановку диагноза и начало лечения.

Так, по словам главного отоларинголога Минздрава Николая Дайхеса, в его сфере почти у 70% пациентов онкологические заболевания выявляют уже на 3-й или 4-й стадии — в том числе и потому, что районные терапевты утратили «онкологическую настороженность» и могут долгое время не направлять пациента к профильному медицинскому работнику.

Дело не только в дефиците специализированных знаний, которые могут определить пугающие симптомы, но и в правилах оказания медпомощи, прописанных для разных врачей. «Мы с ужасом обнаружили, что согласно этим документам пациент либо вообще не направляется к онкологу, либо направляется только в самых крайних случаях — то есть когда опухоль, извините, уже из живота вываливается», — сообщил секретарь профильного комитета Минздрава Павел Шабалкин.

В позднем диагнозе зачастую виноваты и сами пациенты. «В 80% случаев заболевание становится запущенным по вине самих пациентов. В нашем обществе существует страх перед врачами, причем когда речь заходит об онкопатологии, этот страх становится паническим. Часто пациент, даже осознавая, что с ним уже происходит что-то точно не то, и что это точно не ангина, все равно не обращается в медучреждение», — отмечает врач-онколог Вячеслав Виноградов.

Кроме того, лечение рака не ограничивается одной лишь физической терапией. Врачи считают, что также важна и реабилитация пациента в ремиссии, и психологическая поддержка в процессе, причем не только самого больного, но и его родственников.

«Другие дети в семье точно так же нуждаются в помощи, как и больной ребенок. Они думают: «Мой брат умирает, и я умру», или испытывают глубокое чувство вины, которое отражается на психике и развитии»,

— говорит президент Ассоциации онкологических пациентов Ирина Боровова.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, комментируя слова Путина, заявила, что в России борьба с онкологией продвигается далеко не плохо. «У нас есть интересные наработки. Наши протоколы лечения являются самыми современными. У нас не самая большая доступность таргетных препаратов против онкологии, но порядка 60% из доступных все-таки в России есть», — заявила она.

Попович отметила, что развитие исследований в сфере онкологии, о которых говорил президент, является ключом к пониманию многих других заболеваний. «Это требование завтрашнего дня: все процессы жизнеобеспечения во многом связаны с размножающейся онкологической клеткой. Эта клетка – вечная жизнь. Поняв механизмы, управляемые ей, можно не просто вылечить многие заболевания, но и здорово продвинуться в увеличении продолжительности жизни», — рассказала специалист.

Если Россия сегодня активно займется онкологией, начнет расширять доступность инновационных препаратов для россиян, выиграют все, убеждена Лариса Попович.

«Слова Путина — это «звоночек» Минздраву, РАН, нашим физикам. Это также сигнал медсообществу, которое должно сохранять настороженность.

Кроме того, все мы должны помнить, что онкологические заболевания часто не имеют явно выраженных признаков и методов профилактики. Раннее выявление всегда способствует лучшему лечению», — заключила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ.