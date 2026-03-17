«Покупать лучше уже сейчас». Сколько доллар будет стоить к маю?

Курс доллара 17 марта 2026 года поднимался выше 82 рублей впервые с декабря 2025 года. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают дальнейшего подорожания американской валюты. По их прогнозу, к маю курс доллара составит 80-87 рублей. Эксперты не исключили и доллар по 100 рублей при негативном сценарии развития событий. Россиянам, которые планируют поездки на майские праздники за рубеж, лучше покупать валюту уже сейчас, предупредили экономисты.

Курс доллара на внебиржевом рынке 17 марта 2026 года поднимался выше 82 рублей. В моменте американская валюта стоила 82,19 рубля — впервые с декабря 2025 года.

Доллар дорожает на фоне ситуации в геополитике (США — Израиль — Иран, Россия — Украина), а также приостановки операций Минфина на валютном рынке в рамках бюджетного правила, пояснили «Газете.Ru» экономисты. Предложение зарубежной валюты в России заметно сократилось, а давление на рубль усилилось, подчеркнули эксперты. Они считают, что доллар будет дорожать всю весну из-за постепенного снижения ключевой ставки ЦБ, уменьшения объемов продаж валютной выручки российскими экспортерами и умеренного восстановления отечественного импорта, а, значит, и спроса на доллары.

«Тренд на ослабление рубля начался 25 февраля после объявления Минфином о грядущем понижении цены отсечения в бюджетном правиле. Кроме этого, Минфин с 6 марта приостановил регулярные продажи валюты из-за планируемых изменений. В результате предложение валюты на рынке было снижено, а спекулятивные покупки валюты усилили тренд на ослабление рубля. Также против рубля играет сезонное увеличение спроса на импорт. В то же время поддержку рублю оказывают возросшие цены на нефть (повышенная валютная выручка начнет поступать на рынок с лагом в несколько недель) и продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 4,6 млрд рублей в день. Также в пользу рубля выступает по-прежнему высокая ключевая ставка (сейчас 15,5%), но ЦБ снизит ее до 15% в марте и до 14,5% в апреле», — отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, снижение ключевой ставки будет сокращать поддержку рубля.

«Наблюдаемое ослабление рубля — это и реакция на геополитическую напряженность в мире, включая эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, которая традиционно усиливает спрос на доллар как на защитный актив и одновременно влияет на стоимость энергоносителей. Хотя нефть марки Brent реагирует ростом на данные события, прямая корреляция между ценами на сырье и курсом рубля в текущих условиях ослаблена из-за санкционных ограничений и особенностей бюджетного правила», — объяснил «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, руководитель центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимира Еремкина, если конфликт на Ближнем Востоке завершится довольно быстро, это может привести к укреплению рубля : цены на нефть в скором времени отскочат к прежним уровням, российский бюджет опять вернется к нефтегазовому дефициту и необходимости продавать валюту.

Длительный конфликт скорее будет приводить к ослаблению рубля , сказал экономист. По его словам, с одной стороны, в некоторой степени будет увеличиваться привлекательность доллара как защитного актива, а, с другой стороны, нормализуются нефтегазовые доходы федерального бюджета, изменится бюджетное правило (о чем уже ведутся активные дискуссии), и валютные операции Минфина уже будут работать против крепкого рубля. В этом сценарии слабую поддержку рублю будет оказывать рост выручки российских экспортеров (из-за роста цен на энергоресурсы и увеличения спроса на российское сырье), считает Еремкин. Он пояснил, что значительная часть этих внешнеторговых операций оплачивается рублями, то есть приток валюты в страну будет умеренным.

Сколько доллар будет стоить в мае

По мнению экономистов, минимальным значением доллара к маю будет уровень в 80 рублей, а максимальным — 100 рублей при негативном сценарии развития событий.

По прогнозу генерального директора Pro-Vision Communications, инвестора Владимира Виноградова, к концу марта доллар будет стоить примерно 83–84 рубля, к концу апреля — 85–87 рублей, а в последний день мая его стоимость может дойти до 90 рублей.

«В базовом сценарии я бы ориентировался на нейтральное влияние геополитики, однако любое ухудшение международных отношений или усиление санкционного давления может привести к ослаблению рубля до 90–100 рублей за доллар.

В то же время улучшение внешней конъюнктуры и стабилизация экспорта поддержат рубль, но значительного укрепления я бы не ждал», — отметил Виноградов.

По мнению Мосягина, базовым сценарием на апрель-май является сохранение курса доллара в достаточно широком диапазоне — от 80 до 87 рублей, однако нельзя исключать и колебаний в обе стороны. Оптимистичный сценарий, связанный с прогрессом в переговорах Россия — США — Украина, способен укрепить рубль до 70-80 рублей, тогда как реализация негативного сценария может вернуть котировки в зону 90-100 рублей за доллар, уверен Мосягин.

При этом в преддверии майских праздников традиционно возрастает спрос на валюту со стороны туристов , что может оказать дополнительное давление на рубль в сторону небольшого ослабления, добавил экономист.

Покупать ли валюту?

По словам экспертов, покупка валюты сейчас выглядит оправданной для россиян, планирующих поездку за границу. Рубль, скорее всего, останется под давлением, и есть высокая вероятность, что к маю доллар будет стоить дороже, чем сегодня , предупредили экономисты. Если вы рассматриваете покупку доллара как инвестицию, то нужно быть готовым к повышенной волатильности валютного рынка: риски довольно высоки из-за возросшей неопределенности, подчеркнули эксперты.

«Покупать валюту для поездок лучше уже сейчас. Однако я бы учитывал, что к сентябрю 2026 года курс доллара может опуститься до сегодняшних значений — 81–82 рубля за доллар, поэтому для долгосрочных вложений лучше рассмотреть диверсификацию валютных активов»,

— подчеркнул Виноградов.

Мосягин призвал россиян покупать доллары поэтапно, чтобы усреднить возможные колебания курса.

Профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин сказал, что отправляться по основным туристическим маршрутам (Египет, Турция, ОАЭ и другие страны Персидского залива) россиянам сейчас достаточно рискованно: вполне возможно, что боевые действия в регионе будут продолжаться, что повышает опасность подобных поездок. Даже если в течение недели-двух ситуация нормализуется, нет гарантии, что этот регион не полыхнет вновь, считает Зайнуллин. Поэтому он рекомендовал десять раз подумать, прежде чем принимать решение о поездке на Ближний Восток без особой необходимости.

По словам Васильева, основную часть сбережений россиянам выгоднее хранить в рублях под по-прежнему высокую рублевую процентную ставку (депозиты, фонды ликвидности, надежные облигации).