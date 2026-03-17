Карантин по бешенству животных ввели в еще одном российском селе

Денис Абрамов/РИА Новости

Карантин по бешенству животных ввели в селе Гжатск в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Установить с 17.03.2026 по 15.05.2026 на территории села Гжатск Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству», — говорится в распоряжении губернатора.

На указанной территории запрещается проведение ярмарок других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, также запрещено вывозить таких животных и отлавливать диких восприимчивых животных для перемещения в зоопарки.

С начала года в пяти районах Новосибирской области действует карантин по бешенству животных и пастереллезу (острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения). Специалисты принимают меры по локализации очагов, в частности изымают животных в личных подсобных хозяйствах. За изъятых животных власти выплатят компенсацию.

Накануне в министерстве сельского хозяйства региона предупредили, что на территории всего региона введен режим ЧС для оперативной локализации очагов опасных заболеваний.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от вируса бешенства.

 
