Послание миру: 10 главных цитат из выступления Путина

О российских дорогах

«Для развития городов и поселков, роста деловой активности, обеспечения связанности страны нам нужно буквально прошить всю территорию России современными коммуникациями», — подчеркнул Путин.

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Президент призвал удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог в России в течение ближайших шести лет. «Направить на эти цели более 11 трлн руб. из всех источников. Это много», — признал глава РФ, отметив, что в 2012-2017 годах на эти цели направлено 6,4 трлн руб.

О бизнесе

Президент напомнил, что экономический рост невозможен без качественных улучшений в российской бизнес-среде.

«Важно поддержать начинающих предпринимателей, помочь людям сделать первый шаг, чтобы можно было открыть свое дело буквально одним кликом, проводить обязательные платежи, получать услуги, кредит удаленно, через интернет», — сказал Путин.

Он также призвал продлить программу кредитования предпринимателей, ставка по которой составляет 6%. Президент, помимо этого, с сожалением констатировал, что российские бизнесмены по-прежнему жалуются на чрезмерное количество проверок и призвал внедрить систему дистанционного регулирования для предприятий.

Об ипотеке

Путин затронул и тему ипотечного кредитования. «Понимаю, насколько важно для человека, для каждой семьи иметь свой дом, свое жилье. Для нашей страны это проблема проблем, она тянется из десятилетия в десятилетие», — сказал президент, напомнив, что в 2001 году по всей России было выдано всего 4000 кредитов, а ставки тогда достигали 30%.

Тем не менее, и здесь есть существенный прогресс: «В декабре 2017 года средняя ставка в рублях впервые опустилась ниже 10%. Но, в целом, нам нужно и дальше снижать среднюю ставку, до 7-8%», — отметил Путин. Он добавил, что за предстоящие шесть лет ипотека должна стать доступной для большинства российских семей.

О здравоохранении и экологии

«В 2019-2024 годах на развитие системы здравоохранения из всех источников потребуется ежегодно направлять, в среднем, более 4% ВВП. Но стремиться нужно, безусловно, к 5%», — заявил Путин.

Он также предложил реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями и сделал особый акцент на необходимости обеспечения профилактики и ранней диагностики заболеваний.

«Нужно обеспечить всем гражданам реальную возможность не менее одного раза в год пройти качественный профилактический осмотр. Современная диагностика позволит снизить смертность в трудоспособном возрасте», — не сомневается глава РФ.

Путин подчеркнул, что ни о каком здоровье не может идти речи, если граждане живут в условиях плохой экологии. «С 2019 года на экологичные наилучшие доступные технологии должны перейти 300 промышленных предприятий», — пообещал он.

О градостроительстве

Путин подчеркнул, насколько важно создавать комфортную и современную среду для жизни — преображать российские города и поселки. «У нас уже есть успешный опыт обновления городской среды и инфраструктуры», — напомнил Путин, приведя примеры Казани, Владивостока и Сочи. «Мы, в принципе, научились это делать», — сделал вывод президент.

«Предлагаю развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных пунктов. И как минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет», — сказал глава РФ.

О профориентации для школьников

Президент призвал развивать в стране современную систему профориентации.

«Предлагаю с нового учебного года запустить проект ранней профориентации школьников, — «Билет в будущее». Он позволит ребятам попробовать себя в деле, в будущей профессии, в ведущих компаниях страны», — сказал Путин,

уточнив, что уже в этом году на эту инициативу будет выделен миллиард рублей.

О науке

Президент много рассуждал о новых технологиях и стимулировании развития научной сферы. «Технологическое развитие должно опираться на мощную базу фундаментальной науки. В Гатчине и Дубне уже реализуются проекты современных исследовательских установок класса «мегасайенс». Недавно на Совете по науке и образованию принято решение создать мощный ускоритель в новосибирском Академгородке и ускоритель нового поколения в подмосковном Протвине», — отметил российский лидер.

Он выразил мнение, что подобные проекты позволят сделать российскую исследовательскую инфраструктуру одной из самых мощных и эффективных в мире. «Ее использование даст нашим научным коллективам, высокотехнологичным компаниям серьезные конкурентные преимущества», — уверен президент.

О старшем поколении и пенсиях

Глава РФ с удовлетворением отметил, что в последние годы Россия демонстрирует один из самых высоких в мире темпов роста средней продолжительности жизни — с начала нулевых средняя продолжительность жизни выросла на семь лет и составила 73 года.

«К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80+», где продолжительность жизни превышает 80 лет», — заявил Путин.

В этой связи президент напомнил о людях пенсионного возраста. «Наш нравственный долг –- всемерно поддержать старшее поколение, которое внесло огромный вклад в развитие страны, — сказал Путин. — Главное, мы должны добиться увеличения размеров пенсий».

Об источниках средств и несырьевом экспорте

Президент признал, что для успешной реализации всех намеченных планов потребуется много денег — страна должна совершить впечатляющий рывок в плане экономического развития.

«Именно наращивание экономического потенциала страны, каждого региона — главный источник дополнительных ресурсов. Для этого нам нужна экономика с темпами роста выше мировых», — сообщил глава РФ.

По мнению президента, основными источниками роста станут увеличение производительности труда на предприятиях, увеличение инвестиций и развитие малого и среднего бизнеса.

Кроме того, необходимо в ближайшие шесть лет удвоить объем несырьевого, неэнергетического экспорта до $250 млрд, заявил Путин. «Довести поставки продукции машиностроения до $50 млрд. До $100 млрд должен вырасти ежегодный экспорт услуг, включая образование, медицину, туризм, транспорт», — перечислил президент.

О безопасности

Хотя оборона и безопасность были последней темой, затронутой президентом во время послания в Манеже, эта часть, безусловно, стала самой яркой в выступлении. Путин более получаса рассказывал о новейших системах российского стратегического оружия: комплексе тяжелой межконтинентальной ракеты «Сармат», авиационном ракетном комплексе «Кинжал» и даже лазерных комплексах. Речь президента сопровождалась видеороликами, демонстрирующими последние — действительно впечатляющие — достижения отечественного оборонпрома.

«Мы ни на кого не собираемся нападать и что-то отнимать. У нас у самих все есть», — заверил Путин. Однако терпение Москвы давно лопнуло — таким был главный посыл этой части выступления президента.

Президент неоднократно подчеркнул, что Россия вынуждена продолжать наращивать вооружения «в ответ на односторонний выход Соединенных Штатов Америки из договора по противоракетной обороне и практическое развертывание этой системы, как на территории США, так и за пределами их национальных границ».

Подробнее об оборонной части послания Путина, — считайте в материале «Газеты. Ru».