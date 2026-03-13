Инвестиции как часть финансового планирования: роль женщин на российском рынке

Еще несколько лет назад инвестиции в России воспринимались как сфера, требующая высокой экспертизы и постоянного внимания к рынку. Для многих это оставалось сложным и во многом «профессиональным» занятием. Однако рынок заметно изменился, и вместе с ним изменился сам инвестор. Сегодня женщины все чаще не просто участвуют в финансовых решениях семьи, а становятся их инициаторами и берут управление капиталом на себя. Этот сдвиг виден и в рыночной статистике, и в практике работы с долгосрочными инвестиционными программами.

По данным Лаборатории инвестиционных исследований Центрального университета, доля женщин среди частных инвесторов выросла с 19% в 2019 году до 45,4% по итогам 2025 года. Фактически розничный инвестиционный рынок приблизился к гендерному балансу — и это влияет не только на структуру аудитории, но и на характер инвестиционного спроса.

Инвестиции постепенно перестают восприниматься как занятие, требующее постоянного отслеживания рынка. По мере развития цифровых сервисов они становятся частью повседневного финансового управления наравне с накоплениями, планированием крупных расходов и формированием семейного капитала. Все чаще инвестиционные решения принимаются не ради краткосрочного результата, а как элемент долгосрочной финансовой стратегии.

Эту трансформацию подтверждает и профиль розничного инвестора. По данным Frank RG, около 80% инвесторов оценивают свой риск-профиль как умеренный, причем даже участники рынка с опытом нередко продолжают считать себя начинающими. На практике это означает запрос на понятные инструменты, прогнозируемый уровень риска и долгий инвестиционный горизонт.

Женская аудитория во многом усиливает именно этот тренд, однако важно учитывать различия между сегментами рынка.

На брокерских платформах инвесторы заметно молодеют: средний возраст частного инвестора сегодня составляет около 36 лет. Для многих это первый опыт самостоятельного инвестирования и знакомства с рынком.

В сегменте долгосрочных накопительных и страховых решений профиль инвестора иной. По внутренней статистике компании, средний возраст женщины-инвестора в программах долевого страхования жизни составляет 53–54 года. Как правило, к этому этапу инвестиции уже становятся частью осознанного управления капиталом и долгосрочного финансового планирования.

Во многих семьях именно женщины формируют долгосрочную финансовую повестку: накопления, образование детей, создание резерва и планирование передачи капитала в будущем.

В таком подходе инвестиции воспринимаются прежде всего как инструмент стабильности.

Эта тенденция особенно заметна в сегменте долевого страхования жизни (ДСЖ), который сочетает инвестиционную составляющую с долгосрочным финансовым планированием. По внутренней статистике компании женщины составляют 52,21% клиентов ДСЖ — это 8 915 договоров из общего числа 17 075.

Совокупный объем средств по программам, оформленным женщинами, превышает 18 млрд рублей, а средний размер вложений составляет около 2 млн рублей. Характерно и то, что такие программы чаще выбираются на длительные сроки — 40, 60 и даже 80 лет. По сути, речь идет уже не просто об инвестициях, а о формировании финансовой базы на будущее семьи и последующих поколений.

География также показательна: наибольшая активность женщин-инвесторов сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге и крупных региональных центрах.

Кроме того, по внутренним данным компании, наибольший интерес у женщин вызывают инвестиционные решения с диверсифицированной структурой активов и минимальной необходимостью постоянного самостоятельного управления портфелем. Как правило, в таких стратегиях средства распределяются между облигациями, акциями, инструментами денежного рынка и защитными активами, включая золото. Подобный выбор отражает рациональный подход: участие в росте рынка при сохранении контроля над рисками.

В результате меняется сама роль инвестиций. Все чаще они используются для решения конкретных жизненных задач: формирования долгосрочных накоплений, повышения финансовой устойчивости семьи, создания капитала для детей и планирования передачи средств в будущем.

Рост числа женщин-инвесторов — это не просто расширение аудитории рынка. Это признак более глубокой трансформации финансового поведения, при которой управление капиталом становится частью повседневной ответственности за будущее. И именно такой спокойный, системный подход сегодня во многом формирует зрелость инвестиционного рынка России.