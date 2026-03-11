Размер шрифта
Санкт-Петербург привлек рекордный объем инвестиций по итогам 2025 года

Беглов: вложения в производство одежды в Петербурге выросли в 2,5 раза
Смольный

Санкт-Петербург привлек рекордный объем инвестиций в основной капитал по итогам 2025 года, сообщается на сайте администрации города со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

Он отметил, что объем инвестиций составил рекордные 1734,8 млрд рублей.

«Мы продолжаем обеспечивать развитие Петербурга, наращивая объем инвестиций в основной капитал. Накопительный прирост индекса физического объема инвестиций за последние 5 лет составил 137%. Главным драйвером роста остаются капиталовложения в машины и оборудование», — рассказал Беглов.

Вторым по объему стали инвестиции в нежилые здания и сооружения города (34,7%).

Он добавил, что вложения в производство одежды увеличились в 2,6 раза, автотранспортных средств и прицепов – в 1,8 раза, в производство готовых металлических изделий – на 32%, пищевых продуктов – на 27,3%, а электрического оборудования – на 24,4%.

Также по итогам января-декабря 2025 года отраслями-лидерами по объему инвестиций стали транспортировка и хранение (353,7 млрд рублей) и операции с недвижимым имуществом (204,7 млрд рублей).

Беглов подчеркнул, что в структуре источников инвестиций привлеченные средства составили 42,1%, а собственные средства городских организаций – 57,9%.

 
