В Москве под автомобилем Зеленской нашли предмет, похожий на взрывное устройство

Mash: предмет, похожий на СВУ с аккумулятором, нашли под Audi в Москве

В районе Москвы Ново-Переделкино под иномаркой нашли предмет, похожий на взрывное устройство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Подозрительный предмет, похожий на СВУ с аккумулятором, нашли под Audi в Ново-Переделкино. Владелец иномарки — женщина с фамилией Зеленская», — говорится в публикации.

