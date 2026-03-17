Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В России зарегистрирован товарный знак Corolla

Toyota зарегистрировала в России товарный знак Corolla
Toyota

Компания Toyota зарегистрировала в России товарный знак Corolla. Это следует из базы Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Товарный знак прошел регистрацию 17 марта за день до истечения срока действия исключительного права. Знак зарегистрирован по 12-му классу МКТУ, который включает автомобили, электромобили, а также комплектующие и аксессуары к ним.

Охранные права на наименование закреплены за японским концерном до 18 марта 2035 года.

Документы на регистрацию были поданы еще в марте 2025 года, процедура одобрения заняла ровно год.

Регистрация знака не означает возобновление продажи авто в России. Основная цель таких действий — предотвратить использование названия сторонними лицами и сохранить права на свои модели.

В декабре прошлого года Toyota зарегистрировала в России четыре товарных знака — Alphard, Celica, Carina, а также Vellfire.

Ранее сообщалось, что бывшие заводы Toyota и Volkswagen в России перезапустят в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
