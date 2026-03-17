В России зарегистрирован товарный знак Corolla

Компания Toyota зарегистрировала в России товарный знак Corolla. Это следует из базы Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Товарный знак прошел регистрацию 17 марта за день до истечения срока действия исключительного права. Знак зарегистрирован по 12-му классу МКТУ, который включает автомобили, электромобили, а также комплектующие и аксессуары к ним.

Охранные права на наименование закреплены за японским концерном до 18 марта 2035 года.

Документы на регистрацию были поданы еще в марте 2025 года, процедура одобрения заняла ровно год.

Регистрация знака не означает возобновление продажи авто в России. Основная цель таких действий — предотвратить использование названия сторонними лицами и сохранить права на свои модели.

В декабре прошлого года Toyota зарегистрировала в России четыре товарных знака — Alphard, Celica, Carina, а также Vellfire.

Ранее сообщалось, что бывшие заводы Toyota и Volkswagen в России перезапустят в 2026 году.