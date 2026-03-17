В Петербурге тетя морила голодом и обливала кипятком шестилетнего племянника

В Петербурге осудили опекуншу, истязавшую шестилетнего мальчика
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Петербурге суд приговорил опекуншу шестилетнего мальчика к пяти годам колонии за истязания, женщина била ребенка, обливала горячей водой и морила голодом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным суда, с апреля по июнь 2025 года обвиняемая издевалась над мальчиком. Она била племянника ремнем, врачи диагностировали у пострадавшего ушибы легкого и мозга, разрыв селезенки. В один из дней, разозлившись на ребенка, тетя затащила его в ванную и пять минут обливала кипятком, из-за чего тот получил ожоги первой и второй степени.

Женщина также морила несовершеннолетнего голодом. В суде петербурженка признала вину и раскаялась, но заявила, что ребенок вел себя неадекватно. Суд назначил ей пять лет колонии общего режима, но отсрочил наказание до достижения 14-летия ее ребенка. Также осужденная выплатит 500 тысяч рублей компенсации потерпевшему.

До этого в Подмосковье женщина истязала детей-инвалидов, которых взяла под опеку, всего в ее доме жили десять подопечных. Опекун избивала их, запирала в помещении без отопления, постельных принадлежностей и одежды.

Ранее на Кубани отец пытал детей электрошокером.

 
