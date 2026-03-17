В России хотят обязать мигрантов уведомлять о планах въезда в страну

Иностранцев, планирующих въезд в Россию в безвизовом порядке, хотят обязать заблаговременно предоставлять уведомление о своем решении. Соответствующий законопроект разработало МВД России, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале.

Она напомнила, что иностранные граждане с 30 июня прошлого года имеют возможность предоставить указанное уведомление в экспериментальном порядке.

Кроме того, проектом закона предлагается прекратить заполнение миграционных карт с 1 января 2028 года. Это связано с тем, что в настоящее время обмен данными, содержащимися в миграционной карте, между федеральными органами исполнительной власти осуществляется в электронной форме. Кроме того, проводится работа по созданию ресурса «Цифровой профиль иностранного гражданина».

По словам Волк, реализация этих мер позволит осуществлять должный контроль за пребыванием мигрантов в России, а отмена миграционных карт — исключит дублирование функций различных ведомств.

