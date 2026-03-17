Комета 88P/Howell в марте-2026: где ее можно наблюдать и чем она интересна

Где и когда можно наблюдать комету 88Р/Howell в марте 2026 года, будет ли она видна в России

18 марта 2026 года жители Земли смогут наблюдать короткопериодическую комету 88P/Howell, которая приблизится к Солнцу на минимальное расстояние. В следующий раз она подойдет так близко к звезде только через пять лет. «Газета.Ru» рассказывает, чем уникальна эта комета, в каких регионах она будет видна и какие еще кометы можно будет наблюдать в этом году.

Что представляет собой комета 88P/Howell

Кометы — это небесные тела, состоящие изо льда, пыли и замороженных газов. Поэтому их иногда называют «грязными снежками».

88P/Howell относится к короткопериодическим кометам из семейства Юпитера. Она была открыта 29 августа 1981 года американским астрономом Эллен Хауэлл на фотопластинке, полученной в Паломарской обсерватории. В момент открытия объект выглядел как диффузное пятно 15-й звездной величины числовая характеристика светимости или яркости объекта в созвездии Кита и не имел хвоста.

Размер ядра кометы, по оценкам ученых, составляет около 4,4–4,5 км. Она движется по проградной то есть прямой, в том же направлении, что и вращение центрального объекта орбите и совершает один полный оборот вокруг Солнца примерно за 5,5 земных лет, рассказала «Газете.Ru» Людмила Кошман, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария.

Перигелий момент максимального сближения со звездой ожидается 18 марта 2026 года. Комета пройдет на расстоянии 203 млн километров от Солнца.

Где можно будет наблюдать комету

Согласно первоначальным прогнозам астрономов, в перигелии комета должна была достигнуть +10-й звездной величины. Однако реальность, как это часто бывает с кометами, внесла коррективы. По состоянию на 16 марта 2026 года, последние инструментальные наблюдения фиксируют блеск кометы на уровне +14,5m — +16m звездной величины. Это означает, что объект стал более тусклым, чем ожидалось.

Для сравнения: человеческий глаз в идеальных условиях способен различать объекты только до +5m. Даже для мощных любительских телескопов +14,5m — чрезвычайно сложная цель, требующая идеальных условий наблюдения.

По прогнозам астрономов, блеск кометы вблизи перигелия достигнет 10-й звездной величины. Наш глаз различает светила до 5-й звездной величины, поэтому глазами комету мы не увидим. Она будет видна в телескоп только из Южного полушария. В следующий раз она вернется только 14 сентября 2031 года. Людмила Кошман руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария

В СМИ появилась информация, что комету можно будет наблюдать из южных регионов страны, в частности из Ростовской области. Но, как объяснила эксперт, жителям России увидеть ее не удастся по трем причинам.

* Чрезвычайно низкое положение над горизонтом. В середине и конце марта, в сумерках перед восходом Солнца, комета будет находиться на высоте менее 5 градусов. Это примерно высота двух пальцев руки, вытянутой перед собой. На такой высоте атмосферная дымка и искажения делают наблюдение практически невозможным даже для мощной техники.

* Недостаточная яркость. При звездной величине +14,5m – +16m комета остается чрезвычайно тусклым объектом, доступным только для больших телескопов при идеальных условиях, которых в сумерках и на такой низкой высоте быть не может.

* Светлеющее небо. Наблюдение приходится на рассветные часы, когда небо с каждой минутой становится светлее, что еще сильнее снижает контрастность объекта.

Какие еще кометы можно увидеть в 2026 году

2026 год обещает быть богатым на астрономические события. Помимо 88P/Хауэлл, любители звездного неба смогут наблюдать и другие кометы. Вот подробный путеводитель по самым интересным «гостьям».

Комета C/2026 A1 (MAPS)

Перигелий: 4 апреля 2026 года

Сближение с Землей: 5 апреля 2026 года

Где наблюдать: Оба полушария, но лучшие условия для наблюдения будут в Южном.

Это околосолнечная комета группы Крейца, которая пройдет чрезвычайно близко к Солнцу. Она была обнаружена 13 января 2026 года группой французских астрономов MAPS в обсерватории Сан-Педро-де-Атакама в Чили. Это самая далекая из когда-либо обнаруженных комет Крейца — ее нашли на расстоянии более 300 млн км от Солнца, за 82 дня до перигелия.

Поведение кометы непредсказуемо. Оптимистичные прогнозы предполагают, что она может быть такой же яркой, как Венера, или даже сравниться с полной Луной, став видимой на дневном небе. Однако это возможно только в том случае, если комета переживет сближение с Солнцем и проявит сильное пылеобразование. Если же комета распадется, ее все равно можно будет увидеть.

Наилучшие условия наблюдения будут в Южном полушарии (23°ю. ш.). Комета будет наиболее заметна с 8 по 12 апреля 2026 года. В Северном полушарии она останется очень низко над горизонтом либо не будет видна вовсе.

Важно Ради безопасности никогда не смотрите на небо рядом с Солнцем в бинокль или телескоп – случайное попадание солнечного света в оптику может привести к необратимому повреждению зрения.

Комета C/2025 R3 PanSTARRS

Перигелий: 20 апреля 2026

Сближение с Землей: 27 апреля 2026

Где наблюдать: Северное полушарие (до перигелия), Южное (после)

Эта долгопериодическая комета была открыта в сентябре 2025 года обзорным телескопом Pan-STARRS на Гавайях.

По прогнозам, ее яркость может достичь 6–7-й звездной величины, что сделает ее заметной в бинокль. Однако есть шанс, что из-за эффекта прямого рассеяния света она станет ярче (до 3-й величины) и будет видна невооруженным глазом! Тогда у нее есть шанс стать самой яркой кометой года.

Лучшим временем для поиска кометы станет конец апреля — начало мая 2026 года. В этот период она будет появляться низко над горизонтом на сумеречном небе, и география наблюдений разделится на два этапа: жители Северного полушария смогут попытать удачу в утренние часы до рассвета, а наблюдателям из Южного полушария звездная гостья будет видна по вечерам в начале мая.

Возможно, она движется по гиперболической траектории и также покинет Солнечную систему после этого визита.

Комета 10P/Темпеля 2

Перигелий: 2 августа 2026 года

Сближение с Землей: 3 августа 2026 года

Где наблюдать: Оба полушария

Периодическую комету семейства Юпитера открыл еще в 1873 году немецкий астроном Вильгельм Темпель. Ее период обращения вокруг Солнца составляет около 5,37 года. С июля по август 2026 года она появится на вечернем небе и будет доступна для наблюдений в обоих полушариях. В районе перигелия ее яркость достигнет около 8-й звездной величины, так что ее можно будет легко заметить в бинокль или небольшой телескоп на темном небе. В Южном полушарии комета поднимется значительно выше над горизонтом.