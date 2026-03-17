Оксана Акиньшина станет следовательницей: «Предотвратить большее зло»

Премьера детективного триллера «Отпечатки» от режиссера сериала «Бар «Один звонок» Сергея Филатова состоится онлайн. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кион».

В вышедшем 17 марта основном трейлере проекта можно увидеть, как актриса Оксана Акиньшина становится следовательницей Яной Князевой, приезжающей в родной город Заречный, чтобы раскрыть чудовищные преступления.

Радикальные методы и личный интерес девушки ставят расследование под угрозу, и к делу подключается капитан полиции Денис Симонов (Дмитрий Чеботарев). Вместе им предстоит раскрыть пугающие тайны прошлого.

«Любой актрисе интересно играть сложных персонажей — и мне тоже (улыбается). Яна — следователь, и это ее профессиональная черта — искать, складывать «пазл» и находить преступника, предотвращая еще большее зло», — говорит Акиньшина.

Актриса отметила, что часто страхи и ограничивающие установки приобретаются «благодаря» жизненному опыту уже во взрослой жизни, однако проблемы ее героини Яны — родом из детства.

В сериале также сыграли Анна Богомолова, Евгений Санников, Олег Рязанцев, Полина Кутепова и другие.

Съемки проходили в Астрахани и Астраханской области, чьи пейзажи стали основой экранного образа Заречного. Набережные, широкие трассы и открытые степные пространства создают особенную визуальную среду, в которой разворачивается история.

Первый показ «Отпечатков» состоялся на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» на курорте «Роза Хутор» в Сочи.

