Жила в Швейцарии, хотела стать ювелиром. У убийцы бизнесвумен в Москве нашлась сообщница

У футболиста «Урала», зарезавшего москвичку на Строгинском бульваре, нашлась сообщница — 22-летняя кладовщица, мечтавшая стать ювелиром. Именно она купила спортсмену болгарку для взлома сейфа, а после убийства собрала под окнами выброшенные доллары и драгоценности. Самого убийцу подозревают в еще одном преступлении — сексуальном насилии над несовершеннолетней. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Я сюда приехала на такси»

Следователи столичного главка СК задержали девушку, которую подозревают в пособничестве при разбойном нападении на северо-западе Москвы. По версии следствия, именно она приобрела и привезла болгарку, которой позднее воспользовался 20-летний футболист Даниил Секач, чтобы вскрыть сейф в квартире московской предпринимательницы.

16 марта фигурантку вывезли на место преступления — на Строгинский бульвар, где она подробно рассказала, как действовала. Подозреваемая пояснила, что приехала к дому на такси с инструментом, а затем ждала сигнала от кураторов.

«Я сюда приехала на такси вместе с болгаркой <...> внутри были и шесть пил для нее, диски. И сама она в упаковке бирюзовой. Потом я спустилась по лестнице. Со мной были на связи, постоянно подгоняли

<...> Здесь был белый мешок, перевязанный белой веревкой. Мне сказали его взять и бежать туда», — рассказала девушка силовикам.

В мешке были деньги и ценности, которые Секач выбросил из окна квартиры. В ближайшее время задержанной предъявят обвинение.

Ювелирные мечты и швейцарское прошлое

Задержанной по делу об убийстве на Строгинском бульваре оказалась 22-летняя москвичка Софья. В обычной жизни девушка работала кладовщицей и занималась танцами, но мечтала о другом: она хотела стать ювелиром и даже публиковала резюме с примерами своих работ. Однако найти место по специальности не получалось.

По информации Telegram-канала Shot, Софья могла попасться на удочку телефонных мошенников: ей предложили подработать курьером, и она согласилась. В итоге, как отметили журналисты, именно она купила и передала 20-летнему футболисту Даниилу Секачу ту самую болгарку, которой он вскрывал сейф в квартире предпринимательницы. Добычей, по данным канала, стали около $15 тысяч, коллекционные монеты и ювелирные украшения . Все это Секач выбросил из окна, а Софья подобрала и передала другим подельникам. Теперь девушке грозит до 15 лет лишения свободы по статье о разбое. Не исключено, что она и сама оказалась жертвой обмана.

Как отметил Telegram-канал Mash, несколько лет Софья прожила в Швейцарии — родители увезли ее туда вскоре после рождения. Там она окончила гимназию, а затем вернулась в Россию. Девушка владеет английским и немецким, подрабатывала репетитором. А с 2024 года всерьез занялась ювелирным делом: делала кольца, серьги и подвески. Ее мама работает логопедом в детском центре. На днях женщина позвонила начальнице и сказала, что в семье случилось несчастье, поэтому на работу она не выйдет.

Удерживал всю ночь в квартире с телом матери

Пока Софья рассказывала следователям, как подбирала под окнами выброшенные доллары и драгоценности, в деле самого Даниила Секача появился еще один эпизод.

Как сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на СК, после анализа действий 20-летнего футболиста в отношении него и неустановленных пока соучастников возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Совершение иных насильственных действий сексуального характера, с угрозой применения насилия в отношении потерпевшей, совершенное организованной группой, в отношении несовершеннолетней»).

Источники Telegram-канала Shot уточнили, что мошенники по телефону издевались над 16-летней дочерью убитой предпринимательницы. Они заставляли школьницу совершать извращенные действия сексуального характера прямо в квартире, где находился Секач. Более того, девочку принуждали снимать происходящее на видео.

«Игроку «Урала» говорили, чтобы он удерживал всю ночь дочь в квартире, где лежало тело ее матери», — уточнил Shot.

Девочка провела несколько часов в одном помещении с убитой матерью, выполняя чудовищные указания неизвестных. В ближайшее время следствие даст правовую оценку действиям всех причастных.

Ставки и игры: как завербовали нападавшего

Пока следствие разбирается в деталях убийства на Строгинском бульваре, стало известно, как двое молодых москвичей вообще попались на удочку мошенников. По данным Telegram-канала Shot, 20-летний Даниил Секач давно был в группе риска: он якобы страдал лудоманией и состоял в тематических Telegram-чатах, где делал ставки на матчи. Именно там, как полагают источники, на него и вышли мошенники.

Как отметили журналисты, футболист, вопреки запрету FIFA для профессиональных игроков, искал способы подзаработать на прогнозах. Чтобы обойти блокировки, он пользовался одним из таких чатов. Например, осенью ставил на матчи еврокубков. Легальные приложения были под запретом — аккаунт бы моментально заблокировали.

Более месяца назад Секачу позвонили неизвестные. Представившись силовиками, припугнули его уголовным делом и заставили участвовать в неких «мероприятиях». Запугали настолько, что он поехал в квартиру на северо-западе Москвы, убил предпринимательницу, а затем удерживал там ее 16-летнюю дочь.