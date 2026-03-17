Украина выразила протест после задержания своих граждан в Индии

Индия получила ноту протеста за арест подозреваемых в подготовке теракта украинцев
Индия получила ноту протеста от Украины из-за задержания шести украинцев, подозреваемых в подготовке теракта. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД, передает ТАСС.

«Посол Украины в Индии провел встречу с замминистра иностранных дел Индии, в ходе которой вручил официальную ноту протеста с требованием немедленного освобождения задержанных и обеспечения доступа к ним», — говорится в сообщении.

По информации украинского внешнеполитического ведомства, посольство Украины в Индии не уведомили о задержании граждан. Киев настаивает на том, чтобы консулу предоставили доступ к задержанным.

В украинском МИД сообщили, что 13 марта в Индии задержали шесть граждан Украины, подозреваемых в несанкционированном пребывании на территории штата Мизорам, посещение которого требует спецразрешения, и в незаконном пересечении государственной границы между Индией и Мьянмой. По информации дипломатов, 16 марта состоялось судебное заседание, однако сотрудникам посольства Украины, прибывшим на него, не позволили пообщаться с задержанными. Украинцы останутся под стражей до 27 марта, отметили в МИД.

Информационное агентство ANI сообщило, что правоохранительные органы Индии задержали шестерых граждан Украины и одного американца, готовивших боевиков в Мьянме. Американца задержали в аэропорту Калькутты, троих украинцев — в аэропорту Лакхнау, остальных граждан Украины — в аэропорту Нью-Дели.

Ранее военные Мали обвинили ГУР Украины в поддержке террористов.

 
Теперь вы знаете
Российские звезды требуют остановить сожжение коров. Что известно об изъятии скота в Сибири
