Ядерная война с США: от Москвы ждут первого удара

Как отмечается в новой ядерной доктрине США, Россия может прибегнуть к «эскалации ради деэскалации». «Москва угрожает первой применить ограниченный ядерный удар, ошибочно ожидая, что принудительные ядерные угрозы или ограниченный первый удар могли бы парализовать США и НАТО и тем самым положить конец конфликту на условиях России», — говорится в тексте документа, который цитирует РИА «Новости».

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При этом, говоря о возможности нанесения Россией ядерного удара по США, авторы доктрины отмечают, что

Москва имеет превосходство над США и союзниками в области ядерного вооружения и продолжает модернизировать свои арсеналы.

Российские вооруженные силы создают современные нестратегические системы вооружения двойного назначения и могут нести как обычное, так и ядерное вооружение.

Все эти положения содержатся в новой ядерной доктрине США, которая опубликована администрацией президента Дональда Трампа 2 февраля.

В документе также есть призыв к российским властям «понять, что применение ядерного оружия первым, каким бы ограниченным оно ни было, не сможет достичь своих целей, коренным образом изменить характер конфликта и вызовет неисчислимые и невыносимые затраты для Москвы».

«Вера России в то, что ограниченное применение ядерного оружия первым, потенциально включающее оружие малой мощности, может обеспечить такое преимущество, отчасти основывается на представлении Москвы о том, что ее большее число и разнообразие нестратегических ядерных систем обеспечивают принудительное преимущество в кризисных ситуациях и на более низких стадиях конфликтов», — отмечается в доктрине.

Как отмечают в своем блоге, посвященном ядерной доктрине США, члены антиядерной организации «Союз обеспокоенных ученых», те же самые положения могут быть применены и к США, если страна первой использует ядерное оружие.

В новой доктрине приводятся ссылки на документ 2010 года времен президентства Барака Обамы, который утверждал, что возможность ядерного конфликта между США и Россией является минимальной.

В то же время новый документ подчеркивает, что сегодня мир видит возвращение «соревнования великих держав». В частности, отмечается что,

Россия и Китай дали понять, что «хотят изменить международный порядок и нормы поведения». Эти государства, говорится в документе, активно занимаются модернизацией своих ядерных сил.

Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя доктрину, сказал, что «она огорчает меня как человека, который работает над российско-американскими отношениями». Дипломат объяснил и причину, по которой Пентагон заявил об угрозах со стороны России.

«Для оправдания роста военных расходов, для оправдания наращивания ядерного потенциала американцы опять нашли «страшилку» в лице России. Мы понимаем, что за этим стоит желание влить огромное количество средств в военно-промышленный комплекс, мы понимаем, какие триллионы долларов за этим стоят», — пояснил Антонов.

«Союз обеспокоенных ученых» в своем анализе доктрины находит ее противоречия. Хотя авторы документы заявляют, что США не хотят вовлекаться в битву с применением ядерного оружия, они рассуждают и о необходимости «усиления интеграции ядерного и обычного военного планирования». Само наличие подобной фразы является сигналом, что США потенциально готовы к войне с применением ядерных сил.

В то же время, представляя доктрину, заместитель министра обороны Джон Руд сказал журналистам, что в случае применения Россией ядерного заряда малой мощности США не обязательно дадут автоматический ответ. «Мы всегда рассматриваем условия атаки и ее влияние на США и союзников», — цитирует Руда РИА «Новости».

Стоит отметить, что новая американская ядерная доктрина выходит в свет, когда диалог по ядерной проблематике между обеими странами заморожен. Последний договор на этот счет — о Сокращении стратегических наступательных вооружении (СНВ 3) — был подписан в 2010 году при президенте Дмитрии Медведеве. Суть соглашения сводилась к ограничению числа развернутых боеголовок до 1550 у каждой стороны. Действие договора истекает в 2021 году, и автоматической пролонгации не предусмотрено.

Главной проблемой взаимоотношений между Россией и США является также и судьба договора о Ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), подписанном в 1987 году между СССР и США.

Согласно этому договору, оба государства уничтожили целый класс ракет, размещенных в Европе. Если документ перестанет действовать, то в Европе может снова развернуться настоящая гонка вооружений.

Вместе с тем во время большой пресс-конференции в декабре прошлого года президент Владимир Путин дал понять, что США уже «по факту» вышли из договора. Он указал на то, что США при строительстве системы ПРО в Европе потенциально могут превратить противоракетные комплексы в ракетные, так как это позволяет их техническая конструкция.

«Речь идет именно о наступательной инфраструктуре, которая там создается. Причем речь идет о нарушениях со стороны США положении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года», — сказал российский лидер.

США, впрочем, это отрицают и, в свою очередь, обвиняют Россию в том, что она разрабатывает баллистическую ракету, которая нарушает договор РСМД. Положения об этом содержатся в тексте ядерной доктрины 2017 года.

Конгресс США одобрил выделение средств на разработку наземной ракеты средней дальности в ответ на «нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД)».

Из бюджета на эти средства власти выделят $58 млн.

Декан факультета мировой политики МГУ, экс-замглавы Минобороны России Андрей Кокошин сказал «Газете.Ru», что, несмотря на сложную ситуацию в российско-американских отношениях, обе стороны «должны заняться проблемами стратегической стабильности в ее политико-военном измерении». Он напомнил, что президент Путин заявил об этом, обращаясь к президенту США Дональду Трампу накануне нового года.

В то же время глава экспертной группы GlobalSecurity.org в Вашингтоне Джон Пайк отметил, что в настоящее время у обеих сторон «очень мало институционной инициативы для ведения диалога по разоружению». «Если бы стороны были настроены серьезно, они бы нашли пути к глубоким сокращениям и попытались бы найти способ привлечь к диалогу страны с меньшими запасами. Но серьезного настроя нет, и пока всех устраивает то, как дела обстоят сейчас», — сказал «Газете.Ru» Пайк.