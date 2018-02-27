Послание Путина: от социалки к космосу

Послание президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию состоится 1 марта. По информации осведомленного источника «Газеты.Ru», близкого к Кремлю, в ходе него президент процитирует некоторые сочинения школьников, которые они писали на тему «Россия, устремленная в будущее».

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Традиционно президент обращается к парламенту с посланием в декабре, однако внезапно Владимир Путин решил его отложить. Напомним, что, согласно Конституции, с посланием Федеральному Собранию глава РФ обращается ежегодно. Однако формально в 2017 году этого события не произошло.

Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данное решение закона не нарушает, поскольку законодательной обязанности оглашать послание до «географического завершения текущего года» нет.

И хотя перенос на два месяца выглядит незначительно, теперь послание приходится уже на избирательную кампанию, в которой Путин является одним из кандидатов. Песков уже заявил, что само послание неизбежно так или иначе совпадет с будущей программой кандидата, которая пока публично не обнародована.

Отметим, что в грядущих выборах помимо Путина участвует еще семь кандидатов: Владимир Жириновский (ЛДПР), Григорий Явлинский («Яблоко»), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Борис Титов (Партия Роста), Максим Сурайкин («Коммунисты России»).

Идеи для «рывка»

По мнению осведомленного источника «Газеты.Ru», близкого к Кремлю, в своем послании Владимир Путин может расшифровать свое высказывание о необходимости «рывка в развитии страны», за счет динамики которого Россия будет идти вперед. По словам собеседника «Газеты.Ru», сейчас президент сосредоточен прежде всего на экономической сфере, а значит, стоит ждать указания отраслей, за счет которых и возможен прорыв.

«Например, это может быть энергетика (не только сырьевая), индустрия, связанная с космическими технологиями, создание цифровой инфраструктуры», — говорит источник.

Он также не исключает появление в послании идеологических тезисов, отмечая, что приоритетом, скорее всего, все же будет именно экономика.

Высокопоставленный федеральный чиновник на вопрос «Газеты.Ru» не стал ни подтверждать, ни опровергать эти сведения, признав, что в представленных отраслях действительно есть потенциал.

«В целом это все довольно возможно. Общая логика, видимо, в том, что надо вложиться в инфраструктуру развития. Помимо этих отраслей, можно еще, например, добавить здравоохранение», — заключает еще один источник «Газеты.Ru».

Также, по его мнению, отдельного внимания может быть удостоена социально-экономическая сфера.

Владимир Путин еще в конце 2017 года объявил о ряде мер поддержки для малообеспеченных слоев населения. В частности, в их число вошли ежемесячные выплаты за рождение первого ребенка семьям, чей доход на человека не превышает полуторной величины прожиточного минимума в регионе.

По мнению собеседника «Газеты.Ru», близкого к Кремлю, в дальнейшем акцент на адресность социальной политики, подразумевающей «наращивание фокусированной помощи», усилится.

Напомним, что одной из центральных тем предыдущего послания стала социальная справедливость. Не исключено, что она может быть использована опять.

В целом, по мнению источника, близкого к Кремлю, президент может определить новые «горизонты», стоящие перед Россией. Собеседник «Газеты.Ru» выразил уверенность, что будет упомянут запрос на обновление, в том числе и кадровое. При этом он уточнил, что все это возможно только на базе «стабильности».

«Любое обновление, развитие возможно на базисе стабильности», — подчеркнул источник.

Отметим, что не так давно был завершен кадровый конкурс «Лидеры России», проходивший под эгидой куратора внутренней политики администрации президента Сергея Кириенко. Конкурс является проектом платформы «Россия — страна возможностей». Ее общий форум намечен на 13-15 марта. Выборы состоятся 18 марта. Вполне вероятно, что тему обновления кадрового состава президент может затронуть и на этот раз.

«Перегретое» ожидание

Источник «Газеты.Ru» предполагает, что с высокой долей вероятности президент не обойдет стороной тему военно-промышленного комплекса и связанной с ним диверсификации. В январе во время визита в Уфу Путин уделил большое внимание этой проблеме. Тогда президент заявил, что

соответствующие предприятия должны добиваться перехода на гражданскую продукцию, чтобы быть готовыми к моменту, когда объемы гособоронзаказа неизбежно упадут.

Кроме того, собеседник «Газеты.Ru» предполагает, что нынешнему посланию будет свойственен синтез различных тем, поскольку ситуация с его ожиданием «перегрета».

Глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов считает, что послание будет разделено условно на две смысловые части, в одной из которых будет говориться о результатах работы. По мнению эксперта, в ней найдется место внешней политике, Крыму, словам о преодолении проблем в экономике.

Вторая, по мнению Миронова, будет содержать посыл про будущее, которое будет рисоваться как «динамичное и светлое». «Не обойдется без анонсирования наших будущих достижений. Думаю, будет уделено особое внимание научно-техническому развитию со ставкой на новые функции РАН и развитие ВПК», — рассуждает политолог.

Про экономику будет сказано о стабилизации и начале нового роста, а также анонсированы инфраструктурные проекты и социальные программы.

Тема социальных гарантий малообеспеченным слоям населения, по мнению эксперта, действительно актуальна в связи с тем, что таких людей становится все больше. Хотя, на взгляд эксперта, само слово «бедность» вряд ли будет употребляться.

По мнению Миронова, Путин действительно хочет прорывов в экономике, однако многие его инициативы оказываются не реализованы.

«Он понимает, что того, что уже сделано, не вполне достаточно. Его идеи верны, например, та же ставка на ВПК. Так поступают во многих странах, и эта сфера обеспечивает развитие промышленности и технологий. Он действительно хочет заняться наукой и сделать страну передовой. Но многие идеи просто тонут в бюрократии, искажаются, проходя через ее многочисленные слои. Отсюда и разговоры про создание новых моделей управления и кадровые реформы», — заключает политолог.