Голливудские звезды начали использовать российский препарат для похудения к «Оскару»

В Голливуде в преддверии церемонии «Оскар» усилилось обсуждение методов экстренного снижения веса среди участников индустрии. Об этом рассказали гости одной из первых вечеринок оскаровской недели — Darren's Oscar Party.

По данным источников, в этом году закрытое мероприятие в Беверли-Хиллз получилось неожиданно «здоровым». Так, гости вместо привычных коктейлей пьют легкие миксы и ведут разговоры о том, как быстро прийти в форму перед красной дорожкой.

Также обсуждалось применение лекарственных препаратов, изначально разработанных для лечения сахарного диабета 2 типа.

По словам гостей вечеринки, эра «Оземпика» постепенно подходит к концу. Все чаще звезды обсуждают более эффективные препараты нового поколения.

«Сейчас многие переходят на альтернативные средства, включая российский препарат «Седжаро», — делятся гости Darren's Oscar Party.

Также на мероприятии присутствовал звезда «Отчаянных домохозяек» Джесси Меткалф, который не скрывал своей приверженности к такому способу похудения.

Напомним, что подобные препараты применяются для снижения массы тела только по назначению врача в рамках комплексной терапии.

Тема экстренного похудения традиционно актуальна в преддверии церемонии, так как за несколько недель до «Оскара» многие звезды стремятся привести фигуру в соответствие с требованиями красной дорожки.

Тренд распространился за пределы Голливуда. В России препарат также вызывает интерес. Так, недавно актриса Ирина Горбачева сообщила, что использует его в рамках программы снижения веса.