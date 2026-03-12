Туризм впечатлений: где на Ставрополье пройтись с шагомером

Пять тысяч километров в одну сторону — и ты на экваторе земли, столько же в другую — на Северном полюсе. Ставрополь, столица региона, равноудален и от экватора, и от Северного полюса, 45 параллель — золотая середина полушария и одна из самых интересных улиц Ставрополя. Романтики утверждают, что загаданное в лунную ночь желание на перекрестке улиц 45 Параллели и Пирогова, обязательно сбывается.

Ставрополь. Седьмая крепость Азово-Моздокской оборонительной линии, форпоста России на Северном Кавказе, основана в 1777 году. А сегодня Ставрополь — это место, где сливается богатая история и динамичная современность. Здесь есть, где походить, есть, на что посмотреть.

Крепостная гора — это первое место, которое обязательно посетит гость краевой столицы, на ней сошлись несколько эпох: «откуда есть пошел» Ставрополь — остатки крепостной стены, символический ключ от города, каменный крест на месте первой полковой церкви, «Буденновец» и светомузыкальный фонтан, — одно из любимых мест отдыха горожан.

Что еще? Да что угодно. Как известно, Ставрополь — один из самых зеленых городов России. Небольшой, он буквально утопает в лесной перине. В самом центре — парк. Так и называется — Центральный. Место для тех, кто предпочитает ностальгический туризм. Уютный оазис с вековыми дубами и каштанами в центре города. Здесь минимум аттракционов, максимум уединенных тихих аллеек, водоем в центре — в нем летом живут лебеди и черепашки. А у небольшой сцены по выходным и в теплую погоду для горожан специально включают музыку — хорошо знакомые или давно забытые ретро-мелодии — неспешный отдых в центре южного города.

Полная противоположность Центральному — Парк Победы на юге Ставрополя. Больше двухсот гектаров отдыха и развлечений. Здесь два зоопарка, аттракционы, аквапарк, картинг, веревочные парки для экстремальных восхождений, десятки детских площадок, пункты проката велосипедов и прочих электрочудес, кофейни и закусочные на любой вкус. Одна из визитных карточек парка — Динопарк. Огромные динозавры — копии живших когда-то рептилий, рычат и двигаются. Все объекты изготовили в Гонконге, говорят, что мастера, создавшие ящеров для съемок фильма «Парк Юрского периода». Рост самого высокого динозавра — 20 метров.

В парке всегда оживленно и шумно, здесь много молодежи, здесь кипит-бурлит жизнь.

Есть еще, совсем отличный от предыдущих, парковый отдых — гордость Ставрополя — Ботанический сад имени Скрипчинского. Это крупнейшее интродукционное учреждение Юга России как по площади, так и по составу коллекционных фондов и научных разработок. И если вы собрались провести романтичный вечер — вам сюда. Причем удивит и поразит вас сад своей красотой в любое время года. Для посетителей по воскресеньям здесь дают концерты местные музыканты. А если вдруг вам надоели банальные сувениры, в ботаническом саду можно приобрести саженцы деревьев, лекарственных трав, кипарисовых лиан и цветов.

Наедине с природой можно побыть, если прогуляться от Тропы здоровья к Комсомольскому озеру. Оно тоже окружено лесом. Летом здесь достаточно многолюдно. Но всегда чисто, ухожено и уютно. И везде, по пути следования много закусочных, кофеен, блинных и прочих заведений общепита, на любой вкус и на любой кошелек путешественника.

Сориентироваться и выбрать маршрут для себя поможет сайт краевого министерства туризма и оздоровительных курортов. Все маршруты, аккредитованные гиды, проверенные экскурсоводы указаны там.

Прогулялись по Ставрополю? А теперь обнулили шагомер и настроились на Кавказские Минеральные Воды.