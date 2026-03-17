Вице-премьер Италии рассказал, что отдаляет разрешение конфликта на Украине

Урегулирование конфликта на Украине отдаляет русофобия, которая проявляется в попытках отмены русской культуры и спорта. Об этом в интервью радиостанции RTL 102.5 заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини.

Он отметил, что искусство, культура, музыка, балет и спорт служат сближению народов, а не раздуванию конфликтов. Вместе с тем политик обратил внимание, что в Риме отменили выступления знаменитой российской примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой, которые должны были пройти 20 и 21 марта. По его словам, произошедшее является проявлением русофобии.

«Но это не означает не защищать Украину, которую мы поддерживаем, финансируем и будем восстанавливать. Но надо прилагать усилия, чтобы завершить этот конфликт, отдаляя и не пуская российских балерин, художников или спортсменов-паралимпийцев, мы не разрешим конфликт, этим мы его только усугубляем», — сказал вице-премьер.

До этого Сальвини заявил, что сегодня «все без исключения» страны должны добиваться завершения конфликта на Украине дипломатическим путем. По его словам, четыре года, которые длятся военные действия между Россией и Украиной — «это уже слишком много», и конфликт необходимо заканчивать.

Ранее Сальвини заявил, что не хочет, чтобы итальянские дети воевали с Россией.