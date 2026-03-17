«Это месть Европы». Почему союзники бросили Трампа в войне с Ираном

Попытки США создать единую с союзниками коалицию для противостояния Ирану обернулись полным «бардаком», пишет издание Axios. Германия, Италия, Испания и Япония уже ответили на предложение Трампа прямым отказом, а Великобритания, Франция и Дания подают противоречивые сигналы. Тем временем многие эксперты констатируют, что в ближайшей перспективе не стоит ожидать «смены режима» в Иране. Почему традиционные союзники бросили американского президента в самый ответственный момент и что будет делать Вашингтон — в материале «Газеты.Ru».

Союзники США сопротивляются давлению администрации президента Дональда Трампа, который требует принять участие в коалиции против Ирана для возобновления судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщило издание Axios. Трамп призвал страны помочь в обеспечении безопасности после того, как Иран фактически перекрыл пролив, через который обычно проходит пятая часть мирового объема нефти и сжиженного природного газа.

Американская администрация рассчитывала, что Великобритания, Франция, Германия, Италия, Австралия, Канада, страны Персидского залива, Иордания, Япония и Южная Корея смогут присоединиться к коалиции. Однако представители Германии, Италии, Испании и Японии уже исключили возможность отправки военно-морских судов.

«Конфликт не имеет никакого отношения к НАТО, и Германия не планирует в него ввязываться. Ни Соединенные Штаты, ни Израиль не консультировались с нами до войны, и... Вашингтон с самого начала войны прямо заявил, что европейская помощь не является ни необходимой, ни желательной», — заявил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытался избежать прямого ответа на вопрос о помощи США и заявил, что Лондон будет работать с союзниками над коллективным планом обеспечения свободы судоходства через пролив.

«Белый дом и Госдепартамент пытаются создать коалицию стран для предоставления кораблей, других военных средств и политической поддержки миссии по сопровождению судов или обеспечению безопасного маршрута для судоходства в Персидский залив и из него. Многие уже называют происходящее полным бардаком, так как нет четкого понимания относительно происходящего», — говорится в материале Axios.

После встречи с министрами иностранных дел Евросоюза глава европейской внешней политики Кая Каллас заявила, что в ЕС «нет желания» присоединяться к коалиции Трампа в Ормузском проливе.

«Это не война Европы», — подчеркнула политик.

В понедельник Трамп заявил журналистам, что он «крайне разочарован» некоторыми странами, которые скептически отнеслись к сотрудничеству с США в вопросе открытия пролива.

«Лидеры некоторых стран, которым мы помогали много-много лет, защищая их от ужасных внешних противников, не проявили особого энтузиазма», — сказал Трамп, имея в виду государства, где размещено большое количество американских военных.

Всему есть предел

После многочисленной критики Дональда Трампа в адрес европейских союзников по НАТО, он сам обратился за помощью, предупредив, что альянс ждет «очень плохое» будущее, если союзники не поддержат Соединенные Штаты в обеспечении безопасности Ормузского пролива, отмечает телеканал CNN.

«Очередная угроза Трампа поставила Европу в затруднительное положение. С момента его возвращения в Белый дом европейские лидеры подверглись серьезному давлению со стороны Вашингтона. Теперь Трамп повышает цену, требуя от союзников США «всего необходимого» для обеспечения безопасности пролива. Однако на этот раз американские союзники отказались. Это говорит о том, что у Европы есть предел тому, на что она готова пойти, чтобы поддержать хорошие отношения с Трампом», — говорится в статье CNN.

Очевидно, что США и Израиль не консультировались с европейскими союзниками перед началом операции против Ирана, а потому отказ Европы участвовать был вполне ожидаемым, отметил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«У многих союзников США по НАТО справедливо возникают вопросы, когда их просят принять участие в кампании против Ирана, потому что где Трансатлантический регион, а где Иран. Однако американцы продолжают давить на европейцев, объясняя это тем, что от безопасности в регионе зависят и мировые поставки нефти и газа. Первостепенной причиной отказа все-таки является тот факт, что Европу просто поставили перед фактом начала операции, и не провели никаких предварительных консультаций», — пояснил «Газете.Ru» политолог.

По его мнению, американская администрация не ожидала встретить настолько яростный отпор со стороны Ирана, а потому все ее действия сейчас выглядят столь непродуманными, что тоже отталкивает европейцев.

«Я думаю, что европейцы будут как можно дольше тянуть с принятием окончательного решения по вовлечению в этот конфликт. Им, конечно, также очень неудобно, что увеличиваются цены на энергоносители, но пока что нежелание в очередной раз идти на поводу у Трампа перевешивает», — заключил Топорнин.

О «мести» европейских стран президенту США Дональду Трампу говорит и научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Когда ты начинаешь войну с намеренным и демонстративным отбрасыванием всех формальных норм, не консультируясь ни с кем из союзников, не добиваешься целей, а наоборот, создаешь проблемы себе и всем окружающим, после этого требовать от них, то есть окружающих, чтобы они сами решали созданные тобой проблемы, довольно дерзко», — сказал эксперт.

Он напомнил, что история втягивания европейцев в американские войны «свежа в памяти» европейцев. Речь идет об Афганистане и Ираке.

«Я думаю, что это довольно серьезный сигнал. Это месть Европы и всех прочих Трампу за то, как он к ним относится», — считает Лукьянов.

Нет ничего удивительного в том, что сейчас европейские и азиатские партнеры США не торопятся приходить на помощь Трампу, так как многие рассчитывают извлечь из происходящего выгоду, считает американист, политолог Малек Дудаков.

«Я не исключаю, что европейцы надеются извлечь выгоду из этого конфликта, если он затянется. В связи с этой войной постепенно будет ослабляться давление Трампа на Европу. Все его попытки повлиять на политическую обстановку внутри ЕС провалятся, отойдут на второй план», — пояснил американист.

С другой стороны, ближневосточный конфликт оказывает негативное воздействие не только на американскую администрацию, отметил Дудаков.

«Все-таки по европейским странам бьют последствия энергокризиса. Более 20% всех энергоносителей, которые шли через Ормузский пролив, поступали именно на европейские рынки. Поэтому сейчас со стороны европейцев, мы будем наблюдать попытки вести сепаратные переговоры с Ираном в обход США. В принципе, Франция и Италия уже этим занимаются, чтобы попытаться разблокировать часть поставок», — сказал политолог.

Дудаков заключил, что вся эта ситуация является олицетворением трансатлантического раскола, о котором эксперты давно говорят.

Что будет делать Трамп?

Всего за пару недель Соединенные Штаты и Израиль значительно ослабили ракетный потенциал и военно-морской флот Ирана, ликвидировали верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и уничтожили множество высокопоставленных руководителей армии и разведки, но становится все более очевидно, что быстро и победоносно завершить войну не получится.

Газета The Washington Post (WP) отмечает, что издержки войны растут с каждым днем. Жесткий контроль Ирана над Ормузским проливом практически свел к минимуму судоходство, создав беспрецедентный нефтяной кризис. При этом западные эксперты сходятся во мнении, что никаких перспектив для «смены режима» в Иране нет.

«Явных признаков раскола или дезертирства в иранской властной структуре не наблюдается. В секретной предвоенной оценке разведки Национального разведывательного совета был сделан вывод, что даже крупномасштабное наступление на Иран, начатое США, вряд ли сможет изменить ситуацию.

Между тем, арабские союзники США в Персидском заливе возмущены и встревожены тем, что стали мишенью ответных ударов иранских баллистических ракет и беспилотников, что создает небывалое прежде напряжение»,

— говорится в статье WP.

Любые попытки «пробить» Ормузский пролив без полноценной наземной операции обречены на провал, но Иран уже показал, что будет отвечать на агрессию всеми доступными средствами, что заставляет союзников США сомневаться в своем желании участвовать в подобной операции, отметила заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«Если вспомнить, во время операции «Буря в пустыне» силы международной коалиции насчитывали под миллион солдат, во время вторжения в Ирак — вполовину меньше, но все равно сотни тысяч. А территория Ирака в два раза меньше иранской и с менее сложным рельефом. При уже имеющейся нагрузке на военные бюджеты европейских стран, участие в военной операции против Ирана видится ими самоубийственной. Просачивающиеся в прессу доклады американских аналитиков о бесперспективности смены власти в Иране только добавляют аргументов против какой-либо операции», — сказала политолог.

По ее мнению, администрация Трампа постепенно начинает осознавать всю тупиковость ситуации на иранском направлении, о чем свидетельствуют «совершенно бредовые» идеи американских чиновников проложить новый пролив ядерными зарядами.

«Главное направление усилий Трампа будет заключаться в поиске того, что можно было бы объявить победой, чтобы закончить «иранскую историю». Нефтяной кризис, спровоцированный уже нанесенным ущербом, грозит затянуться надолго. Иран, судя по всему, взял долговременный курс на выдавливание американских баз из региона. Страны Залива в какой-то момент начнут подсчитывать убытки и требовать компенсаций, да и сами они рискуют столкнуться с кризисом на фоне недоверия инвесторов в стабильность региона», — пояснила Гафарова.

Эхо последствий от нынешней войны будет долгим — в том числе в отношениях с США европейскими союзниками, добавила американист.

«Трамп уже пообещал наказать НАТО за непослушание, и может попытаться вновь поднять гренландский кейс или «наказать» Испанию за отказ предоставить свои базы для ударов по Ирану. Однако в ситуации, когда Трамп стремительно теряет позиции, а в его MAGA-движении усугубляется раскол, эти угрозы мало впечатляют его европейских визави, которые только и ждут, когда он окончательно превратится в хромую утку, потеряв конгресс», — заключила Гафарова.

Администрация Трампа оказалась в уникальной ситуации, потому что «Штаты впервые в современной истории фактически в одиночку ведут войну» , отметил американист, политолог Малек Дудаков.

«Конечно, нужно отдать должное самому Дональду Трампу, потому что он всего за один год своего второго срока успел развалить отношения практически со всеми союзниками США.

И он уже пожинает плоды этого, оставшись в совершенном одиночестве против Ирана», — заявил политолог.

По его мнению, Трамп будет пытаться разделить ответственность за проигранную войну с Ираном и продолжит угрожать союзникам по НАТО, но ему вряд ли удастся собрать большую коалицию в ближайшем будущем.