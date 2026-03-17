Настоящий полковник: лучшие роли Курта Рассела

Звезде голливудских приключенческих фильмов, романтических комедий и семейных драм актеру Курту Расселу исполнилось 75 лет. Он родился 17 марта 1951 года в городе Спрингфилде штата Массачусетс в актерской семье: его отец Бинг Рассел снялся, в частности, в «Великолепной семерке». Мать Курта Рассела Луиза Джулия была профессиональной танцовщицей.

Курт Рассел начинал карьеру как спортсмен, однако стать успешным бейсболистом помешала травма плеча. Уйдя из спорта, он отслужил более пяти лет в национальной гвардии Калифорнии. А параллельно снимался в кино: Курт Рассел попал на съемочную площадку в 15 лет — его первым фильмом стала картина студии Disney «За мной, парни!» 1966 года. В начале 70-х он уже считался популярным ребенком-актером (несмотря на недетский возраст).

Отойти от амплуа подростка Курт Рассел сумел в 1979 году, когда сыграл Элвиса Пресли в телефильме «Элвис». Так началась «взрослая» карьера актера в Голливуде.

