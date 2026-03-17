Франция сделала заявление по разблокировке Ормузского пролива

Макрон: Франция не будет помогать США с разблокировкой Ормузского пролива
Philippe Magoni/Reuters

Франция не станет принимать участие в каких-либо операциях по разблокировке Ормузского пролива. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в ходе национального Совета по обороне, трансляция велась в аккаунте Елисейского дворца в соцсети X.

«Франция ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в операциях по открытию или разблокированию Ормузского пролива в сегодняшних условиях», — подчеркнул французский лидер.

Он отметил, что Франция не является стороной конфликта, но готова предпринять меры по обеспечению безопасности судоходства в проливе, как только военные действия там будут прекращены.

Между тем 9 марта Макрон заявлял, что Париж направит «около дюжины» кораблей, в том числе авианосец, в Средиземное и Красное моря и, потенциально, в Ормузский пролив для защиты ближневосточных государств от ответных ударов Ирана и в качестве гарантов навигации и безопасности судоходства.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в Иране рассказали об условиях прохода через Ормузский пролив.

 
Российские звезды требуют остановить сожжение коров. Что известно об изъятии скота в Сибири
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

