Зеленский опоздал на встречу с премьером Британии

Президент Украины Владимир Зеленский на 15 минут опоздал на встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на Даунинг-стрит (там находится официальная резиденция премьера Cоединенного Королевства. — «Газета.Ru»). Об этом сообщает РИА Новости.
Встреча должна была начаться в 14:30 (17:30 мск), однако украинский лидер прибыл на нее только в 14:45. Его встретил Стармер. Политики обменялись несколькими фразами, после чего вошли в здание.
До этого в резиденцию приехали министр обороны Британии Джон Хили, а также первый заместитель главы офиса президента Украины Сергей Кислица, замглавы офиса Павел Палиса и пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
17 марта Зеленский прилетел в Лондон. У трапа самолета его не встречали высокопоставленные представители руководства Британии. Президента встретили посол Украины в Соединенном Королевстве, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и члены экипажа самолета.
Как сообщал Зеленский, он уже провел встречу с королем Великобритании Карлом III.
