Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский опоздал на встречу с премьером Британии

Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на 15 минут опоздал на встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на Даунинг-стрит (там находится официальная резиденция премьера Cоединенного Королевства. — «Газета.Ru»). Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча должна была начаться в 14:30 (17:30 мск), однако украинский лидер прибыл на нее только в 14:45. Его встретил Стармер. Политики обменялись несколькими фразами, после чего вошли в здание.

До этого в резиденцию приехали министр обороны Британии Джон Хили, а также первый заместитель главы офиса президента Украины Сергей Кислица, замглавы офиса Павел Палиса и пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

17 марта Зеленский прилетел в Лондон. У трапа самолета его не встречали высокопоставленные представители руководства Британии. Президента встретили посол Украины в Соединенном Королевстве, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и члены экипажа самолета.

Как сообщал Зеленский, он уже провел встречу с королем Великобритании Карлом III.

Ранее в Британии предупредили Зеленского о грядущей катастрофе из-за невыполненного обещания.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
