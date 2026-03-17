Ипотека для поколения зумеров

Управляющий директор по страхованию СберСтрахования жизни Наталья Тарасова о том, как подойти к первой квартире рационально

Молодое поколение часто ассоциируют с шеринговой экономикой. Машины — в каршеринге, фильмы и музыка — по подписке. Владение уступает пользованию: это дешевле, мобильнее и лучше соответствует образу жизни, в котором работа, города и стиль жизни могут быстро меняться. Несмотря на это, квартира остается желанной целью для значительной части зумеров.

По данным исследования СберСтрахования жизни, 44% представителей поколения зумеров в возрасте 18–30 лет хотят приобрести собственную квартиру, а 75% из них планируют сделать это с помощью ипотеки. При этом 53,2% рассчитывают на финансовую поддержку родителей.

Даже поколение, привыкшее к аренде и подпискам, по-прежнему стремится к собственности прежде всего как к источнику стабильности.

Но между желанием и покупкой лежит одно из самых сложных финансовых решений в жизни. Особенно для тех, кто впервые сталкивается с ипотекой, высокими ценами на жилье и долгосрочными обязательствами.

Вот несколько принципов, которые помогут подойти к покупке более рационально.

Первый: просчитайте все расходы до оформления ипотеки. Покупка квартиры начинается не с просмотра объявлений, а с расчетов. Помимо стоимости жилья, важно учитывать первоначальный взнос, проценты по ипотеке, расходы на оформление сделки, а после покупки — затраты на ремонт и мебель.

Есть простое правило финансовой устойчивости: ежемесячный платеж по ипотеке не должен превышать треть дохода. Если эта доля выше, нагрузка становится слишком рискованной.

Второй: не берите ипотеку на пределе возможностей. Даже при стабильной работе долговая нагрузка на десятки лет остается серьезным обязательством. Доход может измениться, а платежи нет. Поэтому перед покупкой стоит сформировать финансовую подушку хотя бы на полгода жизни. Такой запас снижает риски и помогает спокойнее пережить возможные изменения.

Третий: выбирайте район с расчетом на будущее. Интересно, что при выборе жилья зумеры в первую очередь смотрят именно на локацию: 38,1% опрошенных назвали ее главным фактором. На втором месте инфраструктура района (29,9%), на третьем транспортная доступность (15,3%).

И в этом есть логика. Стоимость недвижимости во многом определяется не только самой квартирой, но и тем, что происходит вокруг нее. Развитие транспорта, появление новых деловых центров, школ, парков и сервисов может со временем значительно повысить ценность района, а вместе с ней и стоимость жилья. Поэтому при покупке важно оценивать не только текущее состояние района, но и его перспективы.

Четвертый: первая квартира не обязана быть идеальной. Большинство молодых покупателей планируют приобрести жилье для себя и своей семьи — 78%. Однако часть рассматривает первую квартиру как промежуточный этап: 14,6% респондентов покупают ее с расчетом на то, что со временем смогут расширить жилплощадь.

И во многих случаях именно такой подход может оказаться более рациональным.

Первая квартира не обязательно должна быть жильем на всю жизнь.

Для молодых покупателей это часто скорее первый шаг на рынке недвижимости и возможность закрепиться на нем и со временем улучшить жилищные условия.

Поэтому при выборе первой квартиры важно учитывать не только комфорт проживания, но и ее ликвидность. Желательно, чтобы объект при необходимости можно было сравнительно легко продать, обменять на более просторное жилье или сдавать в аренду.

Пятый: подумайте о защите долгосрочного кредита. Покупка первой квартиры никогда не бывает простым решением, особенно для тех, кто только начинает самостоятельную финансовую жизнь. Ипотека на годы вперед требует не только желания иметь собственное жилье, но и готовности трезво оценивать свои возможности и риски. Одними из таких рисков могут стать непредвиденные проблемы со здоровьем и потерей трудоспособности. Чтобы кредитные обязательства не легли на плечи родных, а бюджет молодой семьи не пострадал, важным решением является страхование жизни и здоровья. В случае заболевания или более серьезных последствий со здоровьем, страховая компания полностью погашает остаток по ипотеке за клиента.

При этом молодому заемщику важно внимательно отнестись к выбору надежного полиса. Чаще всего зумеров привлекает низкая цена, но за этим скрывается много неприятных нюансов. Во-первых, чем ниже стоимость — тем ниже уровень защиты. В таких полисах много исключений из правил страхования и низкое страховое покрытие. Во-вторых, такие полисы могут содержать большое число оговорок относительно сроков, перечня подачи документов и оснований для отказа в выплате. Необходимо выбирать проверенные страховые организации с высоким уровнем выплат и рейтингом финансовой надежности.

Поэтому важно воспринимать такую покупку не как формальность, а как один из этапов формирования личной финансовой устойчивости. Чем внимательнее будущий покупатель относится к своим решениям на старте от выбора района до оценки кредитной нагрузки и финансовой безопасности, тем легче ему будет чувствовать себя уверенно в долгосрочной перспективе. В конечном счете собственное жилье может стать не только пространством для жизни, но и важным финансовым активом, который со временем открывает новые возможности.