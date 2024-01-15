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Гармаш, Любимов и Медведев: кто пришел на прощание с Соломиным

В Москве завершилась церемония прощания с народным артистом СССР Юрием Соломиным

В Москве простились с народным артистом СССР Юрием Соломиным. Церемония прошла в Государственном академическом Малом театре, которым актер и режиссер руководил 35 лет.

Режиссера не стало 11 января. На панихиду пришли родные и близкие артиста, его коллеги, политики, в том числе министр культуры Ольга Любимова, актер Дмитрий Медведев, актер Сергей Гармаш, актер Всеволод Шиловский, ректор Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина Борис Любимов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Огромное количество людей выразили соболезнования в связи с уходом артиста.

Соломина похоронят на Троекуровском кладбище рядом с женой, как и хотел народный артист.

Артист получил всеобщую славу благодаря работам в кино. Его самые известные проекты — это «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам» и «Дерсу Узала».

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