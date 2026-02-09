Размер шрифта
Общество

На Украине запустят один из любимых телеканалов Трампа

Американский телеканал Newsmax начнет вещание на Украине
Tomas Urbelionis/Shutterstock/FOTODOM

На Украине начнет вещание американский телеканал Newsmax, который принадлежит медиаменеджеру Кристоферу Радди. Об этом сообщается на сайте канала.

В компании уточнили, что телеканал заключил лицензионное соглашение о запуске вещания в республике. Предположительно, канал возглавит журналистка Людмила Немыря, которая ведет свой канал на хостинге Youtube.

Newsmax считается одним из любимых телеканалов президента США Дональда Трампа и ключевых правых медиа в США. Ожидается, что после начала работы телеканал обеспечит полноценное вещание.

В декабре прошлого года Трамп заявил, что хотел бы, чтобы лицензии американских телеканалов, настроенных к нему «негативно», были аннулированы. По его словам, ведущих вечерних шоу на телеканалах CBS, ABC и NBC объединяет «отсутствие таланта, высокие зарплаты и крайне низкие рейтинги».

До этого президент Соединенных Штатов обратился в суд с иском против британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си, обвиняя ее в преднамеренном искажении его высказываний в документальном фильме Panorama на телеканале в 2024 году. Общая сумма его претензий к корпорации составляет $10 млрд.

Ранее одна бывшая советская республика выразила протест Украине из-за фейков в СМИ.
 
