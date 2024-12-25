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Кадры с места крушения самолета Баку — Грозный

При крушении самолета Баку — Грозный в Актау выжили 32 человека

Самолет Баку — Грозный авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» разбился в казахстанском Актау. На борту находились 69 человек, в том числе 16 россиян. Выжили 32 человека, среди которых десять граждан РФ.

Рейс должен был прилететь из Баку в Чечню, однако из-за тумана в Грозном его перенаправили в Махачкалу. Авиакомпания назвала предварительной причиной катастрофы столкновение самолета со стаей птиц. Выжившие пассажиры подтвердили, что в двигатель воздушного судна попала птица. После этого, по их словам, на борту взорвался кислородный баллон, люди начали терять сознание.

По данным Telegram-канала Baza, самолет больше 50 минут летал с отказавшими системами управления: после взрыва баллона пилоты управляли бортом только тягой двигателей. Очевидцы заявили, что самолет мог упасть на жилые дома, однако экипаж смог увести воздушное судно в сторону.

СК России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов, Генпрокуратура Азербайджана завела дело о нарушение правил безопасности и о халатности.

Кадры с места событий — в галерее «Газеты.Ru».

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