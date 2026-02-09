Размер шрифта
Армия

Блогер Шарий сообщил о погибших при ударе по авиабазе под Киевом

Шарий: десятки бойцов ВСУ погибли при ударе по авиабазе под Киевом
anatolijsharij/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Десятки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в результате ракетного удара ВС России по военному аэродрому в Василькове под Киевом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил блогер Анатолий Шарий.

«Есть информация, что курсанты-летчики и обслуживающий персонал там готовились к аттестации. Вероятно, очень много погибших - счет на десятки», — написал блогер.

По его информации, накануне по военной части при аэродроме прилетело порядка десяти баллистических ракет. Эту же информацию подтверждают и другие российские каналы.

Он добавил, что зарево от пожара над аэродромом стояло до глубокой ночи.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в результате удара по военной авиабазе в городе Васильков Киевской области были уничтожены переносной зенитный ракетный комплекс Patriot, два военных самолета и пункт подготовки пилотов.

От также подтвердил мощные взрывы в районе авиабазы, после чего возник крупный очаг пожара.

Лебедев уточнил, что авиабаза в Василькове является одной из ключевых военных авиационных узлов в центральной части Украины, на которой готовят и переобучают пилотов, в том числе под западные самолеты, также там рассредоточена авиация.

Ранее ВС России нанесли удар по аэродрому в Полтавской области, куда прибыл самолет с вооружением для ВСУ.
 
