«Моя вина, моя лодка». В Улан-Удэ начался суд над выжившим после 67 дней в море Пичугиным

Выживший после 67 дней в море Пичугин не признал себя виновным в гибели родственников

В Улан-Удэ начался суд над выжившим после 67 дней в Охотском море Михаилом Пичугиным. Следствие считает, что он виновен в гибели старшего брата и племянника, с которыми отправился в путешествие на лодке. Защита уверяет, что предугадать поломку мотора Михаил Пичугин не мог. Как поездка к китам закончилась трагедией, а единственный выживший стал подсудимым — в материале «Газеты.Ru».

«Делаешь много непоправимых ошибок»

«Моя вина, моя лодка, я капитан был, все надо было предусмотреть, чтобы такого не случилось», — говорит на камеру Михаил Пичугин. Он решился дать интервью лишь спустя год после трагической экспедиции, в которой умерли двое его близких.

46-летний Михаил Пичугин и его 49-летний брат Сергей — жители Улан-Удэ. Оба любили путешествовать, нередко отправлялись в поездки с семьями и детьми. В 2023 году они побывали на Сахалине, тогда и решили, что в следующий раз хотели бы добраться до Шантарских островов.

Стартовать решили летом 2024 года — поездка была подарком на день рождения 16-летнего Ильи, он хотел увидеть гренландских китов.

На подготовку ушел год — за это время Сергей и Михаил купили новую лодку «Байкат 470» за 280 тысяч рублей, а к ней подержанный японский мотор Honda за полмиллиона. Михаил Пичугин отучился и сдал на права на лодку.

Экспедиция стартовала 4 августа 2024 года. Как вспоминал Михаил, к поездке они готовились основательно — запаслись водой, сухпайками, спальными мешками, ракетницами.

Из сахалинского порта Москальво братья Пичугины вышли вдвоем, а Илью знакомые привезли на машине к мысу Перовского — там он присоединился к отцу и дяде.

Всего через несколько дней команда была у Бухты Врангеля. Здесь вместе с другими такими же путешественниками они разбили лагерь на три дня — отдыхали, рыбачили и смотрели на китов, затем двинулись в обратный путь.

По правилам на лодке катамаранного типа они должны были идти вдоль берега — на расстоянии не далее 5 км от суши. Такой путь домой занял бы около 20 часов, так как предстояло пройти около 400 км.

Пичугины решили сэкономить время и вернуться к порту Москальво напрямую через Сахалинский залив — всего 60 км и несколько часов пути. По крайней мере, так думали Михаил и Сергей.

«Это была большая наша ошибка. Когда торопишься, делаешь много ошибок. Непоправимых»,

— говорил в интервью РЕН ТВ Михаил Пичугин.

kamchatkalife2022/Telegram/Сахалинский Поисковый Спасательный отряд «СОВА»

«Вниз посмотришь — голова кружилась»

9 августа на середине пути у лодки заглох мотор. В первый день мужчины не переживали — через залив ходит много судов, погода солнечная — они были уверены, что вскоре их обнаружат. Но никто не заметил их ни на второй, ни на третий день.

Когда Илья не вышел на связь в обещанный день, его мать забила тревогу. Еще через несколько дней, проверив информацию, МЧС приступило к поискам.

«В акватории Сахалинского залива и Амурского лимана ищут трех человек, в том числе подростка. Из Хабаровска направлен борт Ми-8 МЧС России со спасателями. При себе у них есть необходимое снаряжение и оборудование для проведения поисково-спасательных работ на воде», — сообщили в ведомстве 14 августа.

Спасатели отчитались, что обследовали 120 километров береговой линии Амурского лимана и свыше 700 квадратных километров акватории Сахалинского залива. Но пропавших обнаружить не удалось.

К этому моменту погода переменилась и начался шторм. Якорь оторвался, лодку с Пичугиными утащило в открытое море.

«Один раз волна была в двухэтажный, трехэтажный дом, вниз посмотришь — голова кружилась», — вспоминал Пичугин.

В акватории площадью более 1603 кв. км их лодка стала едва различимой точкой среди бушующей стихии.

20 августа прямо над ними пролетел военный вертолет. Мужчины подняли красный флаг, сделанный из куртки Сергея, и махали руками. Они были уверены, что информацию об их местоположении передадут спасателям и скоро прибудет помощь.

Чтобы хоть как-то зафиксироваться на месте, Михаил изготовил самодельный якорь из деталей сломанного мотора и тяжелых инструментов, но никто за ними так и не прилетел.

28 августа поиски пропавших прекратились из-за ухудшения погодных условий. Тогда мать подростка за свои деньги арендовала лодку на воздушной подушке, чтобы продолжить спасательную операцию. Судоводитель обследовал еще 260 километров, но безуспешно.

Температура в море к ночи стала опускаться до нуля, у Пичугиных закончились сухпайки и вода, одно из весел сломалось. Мужчины собирали дождевую воду в натянутый брезент и сливали в опустевшую канистру. Пили по глотку, стараясь экономить, чтобы избежать обезвоживания.

18 сентября умер Илья, которому недавно исполнилось 16 лет. По словам Михаила, горе окончательно сломило его и так истощенного брата — он пытался прыгнуть за борт и словно искал смерти. Через 10 дней он скончался.

Тела родственников Михаил накрыл брезентом и привязал к лодке, чтобы они не выпали за борт во время качки.

«Знал о неисправности, но продолжил путь»

Следующие две недели Пичугин пробыл в открытом море совершенно один и уже терял надежду на спасение. Его лодку лишь чудом обнаружило рыболовецкое судно «Ангел» , проплывавшее в районе западного побережья Камчатки.

Осматривая освещенную прожектором территорию вокруг, они заметили буй, а подплыв ближе, поняли, что это лодка, с которой им махал руками человек.

Пичугина спасли 14 октября. В море он провел 67 дня. По возвращении на берег его тут же доставили в реанимацию Магаданской больницы. За время путешествия мужчина потерял 50 килограммов.

МЧС России

Первое время врачи старались избегать вопросов, отмечая, что пострадавшему предстоит долгая реабилитация, в том числе психологическая.

В больницу к Пичугину приезжала зампред правительства Магаданской области Татьяна Савченко. Власти региона пообещали выжившему любую помощь — деньги на путь домой в Улан-Удэ, авиабилеты для его родственников, если они захотят прилететь к нему.

Спустя несколько месяцев, в январе 2025-го, из пострадавшего Михаил превратился в подозреваемого. Восточное межрегиональное управление СКР на транспорте предположило, что он сам виноват в смерти близких.

Тогда Пичугин не комментировал ситуацию, признаваясь, что вспоминать произошедшее ему еще сложно. «Пришел на допрос в качестве подозреваемого. Что чувствую? Я потерял родственников, мне тяжело», — отвечал он подкараулившим его у СК журналистам.

В разговоре с «Газетой.Ru» адвокат мужчины Андрей Назаров отмечал, что расследование идет неспешно, следователи проводят экспертизы, а сам фигурант тем временем находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Только в октябре 2025-го СК завершил работу. По версии следствия, мотор был неисправен, но мужчина внес «ложные данные о его характеристиках» в договор купли-продажи лодки и предоставил этот документ в отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Сахалинской области. Там на основании этих данных лодку допустили к эксплуатации.

«Судоводитель был осведомлен о неисправности системы охлаждения двигателя судна, которую он не устранил и не осуществил надлежащее техническое обслуживание судна, но продолжил маршрут в запрещенном для него районе плавания», — подытожили в СК.

За такое нарушение, повлекшее смерть двух человек, фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

По словам адвоката, обвинять Пичугина в неисправности — нельзя. «Как он мог знать про неисправность мотора? Это техника, нельзя предугадать, когда она сломается. К тому же лодка была оснащена всем необходимым — фальшфейерами, канатами, веслами. Без этого ей просто не выдали бы номер», — объяснял адвокат.

В конце января 2026 года дело поступило в Октябрьский районный суд Улан-Удэ, а в понедельник, 9 февраля, состоялось первое заседание.

В ходе слушания Михаил признал, что отклонился от положенного маршрута, но отрицал, что знал о поломке мотора. Как уточнил защитник подсудимого, отклониться от берега — это административное нарушение, а не уголовное.

Мать Михаила и Сергея, которую признали потерпевшей, на заседании просила не наказывать сына строго. «Михаил и так у меня один остался», — плача сказала женщина.