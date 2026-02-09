Стали известны действия Роналду после бунта в Саудовской Аравии

Португальский нападающий Криштиану Роналду вернулся к тренировкам в составе саудовского «Аль-Насра». Об этом сообщает A Bola.

Однако, согласно опубликованной информации, форвард не сыграет в ближайшем матче — в игре азиатской Лиги чемпионов с «Аркадагом» из Туркменистана, которая состоится 11 февраля. Его возвращение на поле планируется 14 числа в матче чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фатехом».

До этого в СМИ появилась информация, что Роналду недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности, с «Аль-Хилялем». В знак протеста против такой политики капитан команды отказался выходить на поле в матче с «Аль-Риядом», который состоялся 2 февраля. На фоне этого были сообщения в СМИ, что игрок может покинуть «Аль-Наср».

После этого форвард пропустил матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом». Уже после этого стало известно, что требования Роналду были удовлетворены и долги по зарплате, которые имелись, были выплачены.

