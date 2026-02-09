Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Спорт

Стали известны действия Роналду после бунта в Саудовской Аравии

A Bola: Роналду вернулся к тренировкам в составе саудовского «Аль-Насра»
Reuters

Португальский нападающий Криштиану Роналду вернулся к тренировкам в составе саудовского «Аль-Насра». Об этом сообщает A Bola.

Однако, согласно опубликованной информации, форвард не сыграет в ближайшем матче — в игре азиатской Лиги чемпионов с «Аркадагом» из Туркменистана, которая состоится 11 февраля. Его возвращение на поле планируется 14 числа в матче чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фатехом».

До этого в СМИ появилась информация, что Роналду недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности, с «Аль-Хилялем». В знак протеста против такой политики капитан команды отказался выходить на поле в матче с «Аль-Риядом», который состоялся 2 февраля. На фоне этого были сообщения в СМИ, что игрок может покинуть «Аль-Наср».

После этого форвард пропустил матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом». Уже после этого стало известно, что требования Роналду были удовлетворены и долги по зарплате, которые имелись, были выплачены.

Ранее стало известно, вернется ли Роналду в «Манчестер Юнайтед».
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!